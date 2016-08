Un baile contra el cáncer

La periodista Ximena Becerra Guerra es una de esas tantas mujeres a quien le fue detectado cáncer de seno en Valledupar y que hoy puede dar testimonio de que es una enfermedad que se puede curar. Esta guerrera fue diagnosticada a finales del año 2015 y en estos momentos se encuentra en recuperación tras haber sido sometida a una mastectomía total.

Confiada en que ha superado lo más difícil, Ximena contó que la enfermedad pudo avanzar en su cuerpo debido a sus descuidos, pues desde inicios del 2014 ella comenzó a sentir molestias a las que nunca les prestó atención.

“Yo me sentí una masa pero yo creía que eran efecto por las patillas que tomaba para regular el periodo menstrual y me confié, aunque una amiga ginecóloga me aconsejó realizarme una ecografía mamaria, nunca me la hice. Pasó el tiempo y la masa se fue agrandando pero no fui al médico”, indicó.

Ella no sabía lo que ocurría en su cuerpo y jamás se imaginó que el cáncer llegaría a cambiarle su vida. Guiada por su madre que le insistía se hiciera ver por un especialista, esta mujer oriunda de San Diego y que reside en Valledupar, acudió al médico quien ordenó realizarle los exámenes que arrojaron como resultado cáncer de seno por la características que se veían en las imágenes diagnósticas.

En ese momento Ximena asegura que su mundo se detuvo, su cabeza le daba vueltas y no entendía lo que sucedía. Su mayor preocupación eran sus hijos.

“Yo le decía al médico que no me quería morir dejando mis niños pequeños: un niño de 10 y una niña de seis años; pero pude vencer ese ‘cuco’ que hay con la enfermedad que mata, porque entendí que si se diagnostica y se trata a tiempo hay posibilidades grandísimas de supervivencia”, expresó.

Fue un momento de confusión para esta mujer que afirma depositó toda su confianza en Dios para que la sanara. “Yo creí en todas las señales que me envió desde el primer día que me enteré”, dijo Ximena, quien asumió una actitud de guerrera para luchar contra esta enfermedad que ha cobrado muchas vidas. Además entendió que tenía que poner todo de su parte y que su vida había cambiado pero que iba a salir de eso.

“Yo me he rodeado de muchas sobrevivientes, he escuchado sus historias y he aprendido de ellas. Estoy consciente de que el cáncer, si se diagnostica a tiempo tiene grandes probabilidades de cura, y aunque el mío ya estaba avanzado logré vencerlo”, dijo la comunicadora.

Esta mujer nunca pensó esto le pasaría a ella y aunque tenía antecedentes se sentía inmunizada y por eso se descuidó. Sin embargo la respuesta al tratamiento de quimioterapias fue positiva, pues desde el primer momento el tumor empezó a reducirse.

“Es un tratamiento muy duro pero emprendí mi camino hacia él. Fueron días muy oscuros pero conocí tantos milagros en la sala de quimioterapias, en los rostros de otras mujeres que me hacían incrementar mi fe y estar más positiva cada día. Terminé mi tratamiento con todo éxito y el 8 de agosto me operé en Bogotá”, contó.

Ximena asegura que desde el principio tenía claro que iba a perder el seno, pero los cambios físicos como este y la caída del cabello, no fue difícil, teniendo en cuenta que se enfrentaba a una enfermedad que podía acabar con su vida.

“Yo seguí mi vida normal, me puse a trabajar y eso me ayudó a mejorar mi calidad de vida porque me concentré en otros aspectos que me hicieron olvidar un poco con lo que yo estaba lidiando y salir adelante y hoy declaro que estoy libre de la enfermedad y que hay Ximena para rato”, acotó.

Como sobreviviente envía un mensaje a las personas que hoy padecen de cáncer para que no se rindan ante esta enfermedad que puede ser curada, pero se necesita cambiar hábitos de alimentación, una buena actitud y tener la ganas de vivir, además de contar con el acompañamiento de la familia.

“El llamado es a la prevención, a asumir los controles, a ir al médico y saber interpretar las señales que da el cuerpo, para hacer la detección temprana y sobrevivir”, puntualizó Becerra Guerra.

Casos como estos son los que motivan a las voluntarias de la Liga de Lucha Contra el Cáncer que vienen trabajando hace 36 años para combatir esta enfermedad en la población del departamento del Cesar, con jornadas actividades educativas y campañas médicas dirigidas a la comunidad, buscando sensibilizar sobre la importancia de la prevención, detección temprana del cáncer y el tratamiento oportuno, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población.

La incidencia de cáncer en el departamento va en aumento, siendo los más frecuentes los que se presentan en el sistema digestivo; le sigue en la mujer el cáncer de mama y cuello uterino, mientras que en el hombre las cifras están repartidas entre el pulmón, la próstata, los testículos, sin dejar a un lado los de tejidos blandos.

En el Cesar durante el 2015 se diagnosticaron 430 casos de cáncer, principalmente de mama, próstata, cérvix, colorectal y estómago, distribuidos de manera incidente por municipio de procedencia, donde encabeza Valledupar con el 69.34%, seguido por Codazzi con 4.52%, Bosconia con 3.08%, La Jagua de Ibirico con 2.88% y Curumaní con 2.05% y las más afectadas son las mujeres quienes son el 53.34% del total de las personas que padecen esta enfermedad, mientras el 44.65% de los hombres tienen algún tipo de cáncer.

Sin embargo, esta enfermedad puede ser tratada si se diagnostica a tiempo y según la evidencia científica actual, alrededor de un 40% de los cánceres puede ser prevenido mediante los factores de riesgo y la prevención primaria, mientras que todos los casos avanzados pueden beneficiarse de los cuidados curativos.

Las causas

Esta enfermedad no se presenta por una sola causa, se origina por varios factores y los especialistas coinciden en afirmar que es generado por cambios en los genes que controlan el crecimiento y la muerte normal de las células.

Algunos tipos de cáncer son atribuidos a factores genéticos hereditarios, que hace que los miembros de una familia presenten una alta probabilidad de desarrollar la enfermedad. Otra causa es el estilo de vida que lleva una persona, muchos cambios genéticos que conducen al cáncer son resultado de los factores de riesgo como consumo de tabaco, alimentación no saludable, consumo de alcohol, exposición exagerada al sol, exposición a sustancias carcinógenas en el ambiente laboral y algunas infecciones causadas como el Virus del Papiloma Humano.

“La invitación a toda la comunidad es a llevar un estilo de vida sana, de cuidar los hábitos saludables en su alimentación, no tener una vida sedentaria, no al tabaquismo, no al alcohol, no exponerse exageradamente al sol, estar haciéndose las mujeres la citología y el autoexamen, lo mismo los hombres mayores de 40 años hacerse su chequeo con el urólogo, con esto se podría ir disminuyendo un poco la incidencia de los casos de cáncer”, expresó Vilma García, presidente de la Liga de Lucha Contra el Cáncer en el Cesar.

Cacicas solidarias

Hace siete años un grupo de mujeres periodistas se unieron a la lucha contra el cáncer e iniciaron en Valledupar, lo que se venía haciendo a nivel nacional con el partido por la vida, que era un equipo de famosos y sobrevivientes de cáncer.

“Decidimos en Valledupar nosotros como periodistas integrar ese equipo de mujeres y jugar con las sobrevivientes de la Liga de Lucha Contra el Cáncer y fuimos dándole sentido social para concientizar a las personas de que esto se trata de una lucha permanente contra esta enfermedad porque uno no sabe en qué momento le puede tocar a un familiar o a uno mismo”, expresó Shirley Rico, líder del grupo de comunicadoras.

Estas colegas de Ximena Becerra, que se ha aferrado a la vida, y de Paulina Mejía que falleció en noviembre de 2015 a causa de esta enfermedad y que hacía parte de Las Cacicas, cada año trabajan en beneficio de los pacientes que necesitan una voz de aliento.

“Hoy somos un grupo de colegas y amigas, consideradas una familia que ha ido creciendo y cuando comenzaron a llegar nuevas miembros al equipo nos dimos cuenta que algunas tenían una historia muy particular. Mamás que fallecieron por cáncer o que sobrevivieron, o parejas que desafortunadamente murieron y eso nos unió mucho más. El año pasado cuando a una de nuestras miembros le descubren un cáncer, eso nos sensibilizó aún más y decidimos que teníamos que hacer muchas más actividades de prevención, aprovechando los medios”, acotó Rico.

Mientras tanto Ximena que ha sentido el apoyo del gremio resala el espíritu de sus colegas que le han apuntado a esta idea. “Necesitamos más gente así, y yo estoy dispuesta a apoyarlas porque tengo claro que Dios me curó porque tiene un propósito conmigo de servir y ayudarle a la gente que vive estos procesos”, dijo entre risas.

Un baile por la vida

En su contante lucha para trabajar a favor de la Liga de Lucha Contra el Cáncer y las personas con esta enfermedad, Las Cacicas realizarán hoy, a partir de las 8:00 de la mañana, la Zumbathon Rosa que busca recoger fondos que serán destinados a la liga, para que esta institución pueda seguir cumpliendo con su labor de prevención y atención a las personas que le descubren la patología.

“La zumbathon nace porque el grupo de Cacicas quería hacer otras actividades alternas a nuestro tradicional partido por la vida y por eso nos inventamos este evento con el sello rosa, con el que deseamos además fortalecer el tema de hábitos saludables y llevarles ese mensaje de salir de la vida sedentaria por las rutinas que realizamos y de esta forma recuperar o habituarse a un nuevo estilo de vida.

La zumba la puede practicar cualquier persona y este se convierte en un evento familiar con un fin social”, explicó Kelly Cervantes, integrante de Las Cacicas.

El evento se realizará hoy en el Colegio Rodolfo Campo Soto de Valledupar durante dos horas, de 8:00 a 10:00 de la mañana. Es una jornada de baile en la que la consigna es vestir una prenda rosa, teniendo en cuenta que es el color característico de la lucha contra el cáncer de mama; y bailar de la mano de Zumba Slimfit Studio, que se encargará de dirigir la jornada.

La Zumba es una disciplina fitness, enfocada a mantener un cuerpo saludable mediante movimientos de baile combinados con una serie de rutinas aeróbicas.

Durante el evento se aprovechará para concientizar a los participantes sobre la importancia la detección temprana de esta enfermedad que puede ser curable.

Después de esta actividad, Las Cacicas tienen varios proyectos y se concentrarán en el próximo partido por la vida que será el 1 de octubre y la Radiotón del 5 del mismo mes, en el marco de la campaña internacional contra el de cáncer de seno.

La Zumbathon Rosa se llevará a cabo a partir de las 8:00 de la mañana en el Colegio de Comfacesar, con el fin de recoger fondos a favor de la Liga de Lucha Contra el Cáncer. La donación por persona es de 15 mil pesos.

