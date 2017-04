Martín Elías llora desconsolado al lado de la tumba de su papá, Diomedes Díaz, minutos antes de cantarle en el natalicio conmemorado este 26 de mayo en Valledupar. EL PILÓN / Carlos Mario Jiménez.

En la revelación de un sueño, Martín Elías volvió a verse frente a frente con su papá, Diomedes Díaz. Cuando despertó se asustó, en medio de la incertidumbre no creyó que fuera cierto verlo mientras dormía o si se le apareció y no recordaba cómo. Lo único que recuerda de ese episodio fue el mensaje, “hijo no me llores más, que yo aquí donde estoy me encuentro bien, contento”.

Desde ese 22 de diciembre de 2013, cuando Diomedes partió de este mundo, el hijo menor del hogar de Diomedes con Patricia Acosta, no paró de llorar, cuenta que a diario se quejaba por la ausencia de su padre, le hacía falta el calor que desde niño no pudo tener, ya que ‘El Cacique de la Junta’ se separó de su madre cuando él apenas tenía seis años.

“Mi papá me dijo en un sueño que no lo llorara”. Esto lo denominan los intérprete de sueños que dentro del plan de la revelación divina, los sueños no se emplean en la biblia para manifestar verdades de la fe o teológicas fundamentales, sino que más bien tienen el carácter de advertencias personales o de anuncios de sucesos de significación política o económica.

EL PILÓN: Siendo el 26 de mayo un día inolvidable para el mundo vallenato, ¿qué recuerdos tiene Martín Elías de su papá?

Martín Elías: Es un día de tristeza y alegría, porque yo nací en el año 1989 y mis papás se separaron en 1995, entonces no son muchos los recuerdos que tengo de años atrás de mi papá en su cumpleaños, pero sí el último que le hizo José Zequeda y Teodora en su kiosco, mi papá mandó hasta tarjeta de invitación y le cantamos con Rafael Santos toda la noche. Esa noche le canté unas tres veces la canción ‘El terremoto’, bailó y gozó muy feliz. Qué bonito es ver a la gente no solo el 26 de mayo, sino en todos los conciertos el cariño para mi papá y nosotros, la única forma de agradecer es con canciones.

EP: Son casi dos años de la partida de Diomedes, ¿cómo asimila el histórico hecho?

ME: Como yo me veía muy poco tiempo con él porque los dos siempre estábamos viajando, yo a veces hago que está en su casa o viajando, pero cuando recuerdo que no está, me duele mucho. Yo en mi casa apago el radio, porque cuando sale un disco de mi papá me trae muchos recuerdos y me pongo a llorar.

EP: Después de la muerte de Diomedes Díaz, usted lloraba en cada presentación y en sus redes sociales se notaba el desconsuelo, ¿cómo se siente ahora?

ME: Yo vivía llorando los primeros meses de su muerte y él me salió en un sueño y me dijo ‘hijo no me llores tanto que yo aquí donde estoy me encuentro bien, si tú te pones a llorar yo me pongo bravo, no me llores, no me llores’.

EP: ¿Qué se le vino a la mente después del sueño?

ME: Me desperté asustado, desde entonces quise dejar de llorarlo, pero como hijo no puedo evitarlo, siempre se me vienen los recuerdos y por eso trato de recordarlo con alegría. Diomedes era un hombre muy alegre y jocoso, por eso pido que lo tengan presente por su alegría y no con la tristeza.

EP: Se cumplió uno de sus sueños y era hacer una producción musical con Diomedes y su hermano mayor, Rafael Santos.

ME: Cuando escuché la parte donde mi papá habla sobre la muerte, parece que él veía venir su muerte, creo que la inteligencia de Diomedes era única por eso puedo interpretar en esas canciones muchas cosas sabias. Este es un producto muy especial para nosotros sus hijos, la fanaticada y la radio en Colombia, no puede desaprovecharse la oportunidad de volver a escuchar la voz del más grande, Diomedes Díaz, y que más si es al lado de sus hijos.

Es un CD de colección y la Sony nos invitó a Rafael Santos y a mí para hacer parte de este homenaje. Me tiene pensando para sacar mi nuevo trabajo con Rolando Ochoa (risas), pero esperemos que avance el disco, yo quiero sacar el mío a finales de julio y con estas canciones le damos un respiro a mis seguidores.

EP: ¿Podría darse una gira por Colombia entre Rafael Santos y Martín Elías, homenaje a Diomedes?

ME: Estamos planeando todo eso, debemos analizar la disposición de Santos y la mía porque antes de salir el disco homenaje a papá, tenemos compromisos firmados, pero es un buen proyecto.

Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN

carlos.jimenez@elpilon.com.co

Archivo del 27 Mayo de 2015.