Más de 6 mil feligreses de Valledupar recibirán al Papa en Cartagena

El Vicario General de la Diócesis de Valledupar, José Enrique Muñoz, habló con EL PILÓN sobre cómo los feligreses se están preparando para recibir al sumo pontífice. Camilo Peralta.

Desde que el pasado 23 de junio el Vaticano anunció la visita del Papa Francisco a Colombia hay mucha expectativa en el país por la llegada del sumo pontífice.

El Papa pisará suelo colombiano el próximo 6 de septiembre a las 4:30 de la tarde y permanecerá en el país durante cuatro días. Únicamente estará en Bogotá, el viernes 8 en Villavicencio, sábado 9 en Medellín y domingo 10 en Cartagena.

¿Por qué estas cuatro ciudades?

Monseñor Fabio Suescún, quien preside el comité organizador de la visita papal, aclara que la selección de Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena se hizo teniendo en cuenta que en esas ciudades hay la infraestructura necesaria para garantizar la logística que requiere un acontecimiento de semejante magnitud.

Bogotá fue escogida por ser la capital del país y por ser sede cardenalicia; Villavicencio, por ser la puerta de entrada a una región muy afectada por el conflicto armado y de gran valor ecológico, y para el Papa ese componente es muy importante.

Medellín fue seleccionada por ser la ciudad con mayor presencia eclesial del país; y Cartagena, porque allí están los restos de San Pedro Claver, por la historia de esclavitud y por la fuerte presencia de afrocolombianos.

A pesar de que esta es la tercera visita de un Papa a Colombia (Pablo VI estuvo en 1968 y Juan Pablo II, en 1986) será exclusiva, es decir, no será como otros viajes papales en los que se aprovecha para pasar también por los países vecinos.

Con la visita del Papa Francisco en el país hay una fuerte polémica, protagonizada por los que están en contra y los que están a favor.

El Vicario General de la diócesis de Valledupar, el sacerdote José Enrique Muñoz, expresó que lo que aseguran muchas personas en las redes sociales en contra de la visita papal es totalmente falso y sin argumentos.

“El Papa no cobra por visitar los países a los que va, siempre utiliza el mismo transporte en el cual se moviliza de Roma a cualquier otra parte del mundo, dicha empresa de aviación ha hecho un pacto en cubrir los gastos de vuelo. Con respecto al alojamiento, el Santo Padre se va a alojar en la Nunciatura Apostólica, que es es la embajada del Vaticano en el país y está ubicada en la localidad de Teusaquillo en Bogotá, donde dormirá y comerá, no van a gastar en hotel ni restaurantes”, explicó el párroco de la iglesia Nuestra Señora del Rosario en la capital del Cesar.

En la parte logística en Colombia, el padre Muñoz indicó que los fieles de la iglesia Católica han hecho campañas y colecta para ayudar. “Sabemos que esto genera gastos, pero somos nosotros los creyentes, los católicos, que estamos haciendo lo posible para que los gastos sean subsidiados”, expresó.

El padre José Enrique también aseveró que el Gobierno Colombiano aportará 28 mil millones de pesos a la visita debido a que el Papa además de ser el pastor de la iglesia católica, también es el representante legal del estado Vaticano. “Entonces como jefe del estado Vaticano tienen que tener algunos cuidados y seguridad, el Estado gastará en eso”, confesó.

“-María trajo unos trescientos gramos de perfume de nardo puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús; luego se los secó con sus cabellos. Y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Entonces Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo: ¿Por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de trescientos días, para ayudar a los pobres?, pero Judas no dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba de lo que echaban en ella. Jesús le dijo: déjala, pues lo estaba guardando para el día de mi entierro. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán-. Así como este versículo de Juan 12, está sucediendo en Colombia, a mí personalmente me preocupa esos argumentos de que por qué no invierten en La Guajira o Chocó, es propiamente sin fundamento porque si uno se pone a mirar los costos que ha tenido el Gobierno, el derroche de millones de plata, los desfalcos que ha habido en instituciones, han arruinado a Colombia por miles de millones de pesos, esa plata si la hubieran invertido en La Guajira, en el Chocó, en hospitales y médicos sería diferente. Esos argumentos vienen por parte de los enemigos de la iglesia, de personas que no quieren que el Papa venga al país porque no conocen su significado realmente”, aclaró el sacerdote Muñoz.

Más de seis mil feligreses de Valledupar

El sacerdote José Enrique Muñoz también es el delegado de los medios de comunicación de la Diócesis de Valledupar y aseguró que los fieles se han ido preparando de distinta manera. “En un ambiente muy espiritual la gente ha venido asistiendo y participando de una serie de catequesis que nos van ubicando precisamente en este contexto de la visita del Santo Padre. Pienso que se está entendiendo realmente lo que significa la visita del Papa Francisco y ya hay muchas personas que están alistando viaje, se han venido preparando y programando. Pienso que habrá una muy buena asistencia por parte de la diócesis en Cartagena”, contó.

Inscritos hasta ayer hay un promedio de 6.500 personas que han confirmado su presencia en Cartagena. “Aún estamos esperando unos días, la gente está acercándose a los despachos parroquiales con el deseo de participar”, dijo el representante de la iglesia.

Las parroquias han ofrecido tres opciones para viajar a Cartagena:

1. Las parroquias ofrecen un paquete que ofrece el transporte saliendo de Valledupar a las 9:00 de la noche del sábado 9 de septiembre, para llegar a las 7:30 de la mañana del domingo 10. Le darán desayuno y almuerzo, camiseta y gorra, todo por un costo de 160 mil pesos.

2. Las personas que van independiente, “se han inscrito a las parroquias, pero demorarán más días en la ciudad”, explicó el sacerdote.

3. Compra de paquetes en Comfacesar, que ofrece planes de peregrinación y de tour a la vez.

Los católicos y personas que asistirán a la visita del Santo Padre, asisten a las catequesis ofrecidas en las parroquias, “la Conferencia Episcopal de Colombia preparó un material de 10 catequesis que se están estudiando como preparación para quienes van a ir y no lleguen como simples espectadores, sino que vayan con conocimiento y con un sentido realmente apostólico y muy cristianos”, explicó Muñoz.

“Visita del Papa Francisco ayudará a unir al país”: Santos

“La presencia de su santidad en nuestro suelo nos ayudará a los colombianos a seguir uniéndonos en torno a un país más justo, más solidario, más equitativo y en paz. El santo padre viene a apoyar a los colombianos en la construcción de la paz”, dijo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ante los medios de comunicación el día que se enteró de la visita del Papa.

El presidente expresó: “su santidad es mensajero del amor y de la fe. Es forjador de puentes y no de muros. Y eso, puentes, amor y fe es lo que más necesitamos en Colombia”.

¿Qué opinan los vallenatos de la visita papal?

María Elvia Ruiz.

“Asisto a la iglesia católica y si estoy de acuerdo porque pueden generar un aspecto positivo al país”.

Edward Carrillo.

“Estoy de acuerdo a que venga de esa forma nos aferramos más a la religión, el país estaba cogiendo otro rumbo y estamos en el mejor momento con el proceso de paz”.

Ubaldo Araujo.

“Soy cristiano, creo en Dios, y me parece absurdo que gasten miles de millones de pesos para traer a una figura, a una persona, la gente solo sigue porque son católicos, siento que es mejor y más viable invertir ese dinero en materia de seguridad, educación y atención a personas vulnerables y no malgastarlo por traer una figura mundial como lo es el Papa”.

Esmeralda Tapias.

“La visita es excelente porque lograremos conciliar la paz, traerá beneficios al país, cada persona tienen su manera de pensar. Yo pienso que traerá mucho beneficio tanto en lo espiritual como lo económico, porque muchas personas se beneficiarán en el comercio”.

Wendy Peralta.

“La visita del Papa es una oportunidad no solo para la iglesia católica sino para las personas que creen en Dios para analizar bien los comportamientos que vienen realizando, es momento de alimentar su vida espiritual. El Gobierno durante mucho tiempo ha invertido en la guerra y eso es una puerta que se abre para Colombia, el hecho de que el Papa llegue es algo grande para el país, a los medios de comunicación no les están pagando por informar sobre la venida del Papa, pero estoy segura que lo hacen como responsabilidad social”.

10 de septiembre: Cartagena

En la Heroica terminará la cita del santo padre. El domingo 10 de septiembre, el Papa Francisco estará en Cartagena, donde hará una oración del Ángelus en el santuario de San Pedro de Claver.

Previamente, llevará a cabo la bendición de la primera piedra de las Casas para las personas sin casas de la obra Talitha Qumb en la plaza San Francisco de Asís.

Luego, visitará la casa santuario de San Pedro Claver. El cierre de la agenda oficial en Cartagena será a las 4:30 p.m., en Contecar, donde celebrará una Santa Misa.

Jorge Celedón le cantará al Papa Francisco

El cantante villanuevero, Jorge Celedón, grabó la canción ‘El primer paso’ especial para la visita del Papa Francisco. La grabación de la canción se realizó en los estudios Groove en Bogotá, donde participaron los cantantes Carlos Vives, y ‘Goyo’, la voz femenina de Chocquibtown, entre otros artistas, con la dirección musical de Iván Benavides autor del tema.

Por Sara Maestre Diaz Granados