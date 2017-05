Esta es la zona del barrio Los Ángeles a la que le hace falta pavimento. SUMINISTRADA.

¡Buenos días queridos lectores!

Ayer recibí la llamada del señor Alfonso Del Castillo, residente del barrio Los Ángeles, en el norte de Valledupar.

Este hombre muy amable me comentó de la terrible situación que está ocurriendo en su sector porque no están pavimentadas algunas vías, como es el caso de las carreras 13 y 13 A con las calles 6 c y 5c.

“La parte de atrás del centro comercial Unicentro está sin pavimentar y está lleno de monte, por ahí han atracado a varios vecinos que han sacado a sus perros a pasear”, denunció don Alfonso.

Este ciudadano me pidió que ayudara a su barrio porque necesitan que los mandatarios los escuchen, solicita pavimentación y limpieza del lote que es guarida de los delincuentes que se esconden allí para hacer sus fechorías.