Las Palmas, una comunidad que trabaja unida

¡Buenos días mis queridos lectores!

Antes de finalizar el 2016 tuve la dicha de visitar un barrio que merece ser recordado y resaltado entre los vallenatos, el barrio Las Palmas, que inició como invasión y cumple sus 29 años de fundación el próximo seis de abril. Los habitantes de este sector se han caracterizado por trabajar unidos por el bien común de su comunidad.

Al recorrer sus calles me emocionó ver cómo sus pobladores se esmeraron por decorar no solo sus viviendas sino las áreas comunes como parques y andenes. En pocos barrios he visto tan bonita decoración y de verdad felicito a esta comunidad por esmerarse por mantener el espíritu navideño.

JAC que se hace sentir en el barrio

Quienes conforman la Junta de Acción Comunal, JAC, de este barrio, perteneciente a la comuna uno, son de un espíritu solidario envidiable. Conscientes de los flagelos que golpean a su sector, como la drogadicción y delincuencia; de manera constante llevan a cabo actividades artísticas y musicales para alejar a la población más vulnerable como lo son los niños de estas problemáticas.

“Hemos formado un grupo de niños y los integramos a la fundación Casa Barco, la cual se encarga de enseñarle danza, música, arte y teatro, pero necesitamos instrumentos porque acá en el barrio tenemos pocas flautas. Esto lo hacemos para mantener a los niños ocupados, lastimosamente algunos no han podido participar por la falta de instrumentos”, dijo Miriam Santiago Duarte, coordinadora de educación.

Así mismo, la mujer pide a la administración municipal implementos deportivos y más apoyo para que los jóvenes de este sector sean capacitados a través de las distintas entidades del Estado.

Por parte del comité de la tercera edad, encabezado por la señora Martha Jiménez, se gestionó con la administración los aeróbicos para los adultos mayores de Las Palmas, que a través de la actividad física logran mantener su salud y además se les enseñó a llevar una alimentación saludable.

Como plan para el 2017, desde el comité del adulto mayor, se gestionará a través del Sena la capacitación en manualidades o cualquier otro curso para los veteranos.

“Ya he ido conversando con una docente de esta institución para que el próximo año se empiecen a capacitar los adultos en cualquier curso de su preferencia”, afirmó Jiménez.

Las personas con las que dialogué resaltaron la labor que ha llevado a cabo su presidente de JAC, Ciro Camelo, agradecen su trabajo y apoyo constante.