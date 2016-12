La posición de los vallenatos frente a la reforma tributaria

El aumento del 16% al 19% del IVA es rechazado por los habitantes de Valledupar. Joaquín Ramírez/EL PILÓN.

El aumento de la tarifa general del IVA, que hoy es del 16% y que el próximo año pasara al 19%, es rechazado tajantemente por la comunidad en general al considerarlo como una medida que va en detrimento de la población más pobre.

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valledupar, José Luis Urón Márquez, manifestó que el incremento del Impuesto al Valor Agregado, especialmente a unos productos de la canasta familiar, generan mayor pobreza a las personas que solo cuentan con un salario mínimo o para aquellos que tienen economía de subsistencia. “Hubiese sido mejor profundizar en este análisis, se debió buscar mecanismos para imponer tributación a otras actividades industriales, comerciales y de servicios, entre esas las concesiones, que realmente tienen la posibilidad de asumir estas cargas tributarias”, indicó el líder gremial.

Enfatizó que no se opone a la reforma tributaria, teniendo en cuenta que era fundamental para equilibrar las finanzas del Estado colombiano, pero considera que evidentemente no salen bien librado quienes no tienen ingresos significativos.

“Lastimosamente el incremento salarial por muchos esfuerzos que hagan los empresarios y el Gobierno Nacional va a estar por debajo de los nuevos incrementos que provienen de la reforma tributaria”, aclaró.

Pormenores

Uno de los puntos más cruciales en la reforma tributaria fue el del IVA, cuya discusión tardó más de tres horas y los congresistas hicieron 150 proposiciones; entre ellas se aceptó el IVA del 5% para toallas higiénicas y tampones. Sin embargo, el papel higiénico, jabones y algunos electrodomésticos pagarán un IVA del 19%.

Así mismo se acogió la propuesta de la senadora María del Rosario Guerra que deja exento de IVA a los datos móviles que cuesten menos de 45 mil pesos, los demás pagarán un IVA del 19% más un impuesto del consumo del 4%.

El monotributo

El monotributo que se creó con el fin de impulsar la formalidad de los pequeños comerciantes también fue aprobado, con el que los pequeños comerciantes y peluqueros pagarían cerca de 80 mil pesos mensuales para que sus aportes vayan a salud y pensión.

Artículos polémicos

Uno de los artículos polémicos es el impuesto a las motos, que también será conciliado, ya que en la plenaria de Cámara fue aprobado gravar con IVA del 19% a las motocicletas con un cilindraje superior a los 180 centímetros cúbicos, mientras que la plenaria de Senado, estableció que este impuesto lo deberán pagar las motocicletas que superen los 200 centímetros cúbicos.

Entidades sin ánimo de lucro

En la iniciativa también se estableció que no son contribuyentes del impuesto sobre la renta los sindicatos, las asociaciones gremiales, los fondos de empleados, los fondos mutuos de inversión, las iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior o por la ley y los partidos o movimientos políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral.

Impuesto verde

También fue avalado el impuesto verde que aumentará el precio de los combustibles, subiendo la gasolina $135, el del ACPM $150, el gas natural $29 y el Gas propano $ 95.

Minhacienda defiende IVA

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, defendió en la plenaria el aumento del IVA del 16% al 19%. “Si no aumentamos el IVA, en el caso de la educación, no habrían recursos para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), créditos educativos o capacitación de docentes, solo habría para pagar nóminas. Tampoco habría recursos para subsidiar a los estratos 1, 2 y 3”, dijo.

El jefe de la cartera de Hacienda reiteró que los productos de la canasta familiar que hoy no están gravados con la tarifa general del 16% o el 5% no se verán afectados. “Alimentos como la leche, huevos, carne, pollo, verduras no se les subirá el IVA. A las matrículas y el transporte público tampoco”, puntualizó.

¿Sabía usted que…

El único parlamentario del Cesar que votó a favor del aumento del IVA fue el senador José Alfredo Gnecco?

PUNTOS DE VISTA

Ramiro Valencia, taxista.

“Cada día nos aumentan más los impuestos, lo que nos obliga a seguir trabajando fuertemente. No estoy de acuerdo con el alza del IVA porque significa el encarecimientos de productos, afectando principalmente a la población pobre”.

Astolfi Valaler, abogado.

“Hay que hacer sacrificios para que el país esté mejor. Si los impuestos que recaudarán los destinan para salud y educación, estoy de acuerdo; si por el contrario, se lo roban, no me parece la medida. Creo que ha existido mala publicidad de la reforma tributaria”.

Santa Morón, ama de casa.

“El 2017 será un año pesado para los que sobrevivimos de un salario mínimo, puesto que las cosas serán más caras y el dinero alcanzara menos. No me parece que el gobierno imponga alza del IVA. Si teníamos que hacer malabares con los impuestos actuales, no me quiero imaginar lo que nos espera”.

Magalis Ortega, ama de casa.

“Yo que soy madre y ama de casa me parece exagerado el aumento del IVA porque eso hará que se nos haga más complicado acceder a ciertos productos. El Gobierno si quería esta medida debe aumentar en justas proporciones el salario mínimo”.

Los tres puntos que aumentará el IVA serán destinados para los sectores de salud y educación, en lo que se ha llamado el IVA social.

Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN