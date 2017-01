“La Paz no puede ser el reino independiente de las Farc”: Faruk Urrutia

Faruk Urrutia Jalilie es el nuevo senador del Cesar, por el partido Centro Democrático. Foto: Joaquín Ramírez.

Faruk Urrutia Jalilie fue posesionado como nuevo senador del Cesar por el partido Centro Democrático, en remplazo de Paloma Valencia, debido a su licencia de maternidad.

En entrevista con EL PILÓN, el nuevo congresista quien ha tenido una carrera amplia en la política en este departamento y ha aspirado a cargos de elección popular, dice que obtuvo 39.000 votos en las pasadas elecciones, mientras su partido dos millones 200.000 sufragios, que le aseguraron 20 curules en el Senado. Faruk estima que le faltaron 180 votos para asegurar una curul y quedó de tercero en la lista cerrada.

Faruk Urrutia es médico de profesión, fue gerente del Hospital Luis Carlos Galán de Bogotá, es miembro del partido Centro Democrático, del que fue director en el Cesar y líder de la campaña por el NO al plebiscito por la paz.

EL PILÓN: Usted reconoce que eran remotas las opciones para que se diera su llegara al Congreso. ¿Cómo recibió esta designación como senador?

Faruk Urrutia: Con mucha humildad, meditación, pidiéndole a Dios que me ilumine, dé discernimiento y sabiduría, para afrontar esta gran oportunidad que el partido Centro Democrático me da y que el departamento del Cesar me da, para representarlos con la mayor honestidad, transparencia y vocación de servicio.

La designación solo es por cuatro meses y medio, ¿cree que será tiempo suficiente para dejar su huella en el Congreso de la República?

Un día es suficiente para dejar una huella, un paso es suficiente para dejar una huella. Haremos el mayor esfuerzo y comenzaremos una serie de tareas conducentes a imprimirle dinamismo a la tarea parlamentaria.

¿Cuál será su principal tarea en su corto periodo legislativo?

Las tareas las podemos dividir en dos sentidos. La primera es la atinente a los temas cruciales nacionales en los que participaremos con mucha energía, estudio y dedicación. Esos temas nacionales están comprendidos en el llamado a extras para afrontar las discusiones en comisión y en plenaria sobre el proceso de paz, y cuando iniciemos las sesiones ordinarias.

La segunda tarea tiene que ver con mi labor y gestión parlamentaria con el Cesar y con otros departamentos, donde también deseamos opinar sobre los temas diarios. En el Cesar me preocupan muchos temas, en especial las zonas veredales transitorias que se están montando y las consecuencias para la población adyacente. También me preocupa el tema de la corrupción, pues no se puede seguir dilapidando los recursos de regalías, vemos como la Contraloría emite un documento de análisis posterior a una auditoria donde denuncia irregularidades por $50.000 millones, eso es un exabrupto y es casi criminal contra la población cesarense, un departamento que tiene el 60 % de necesidades básicas insatisfechas y un indicador de pobreza superior al 50 %. Vamos a insistir en un control político serio a los entes territoriales; alcaldías y gobernación en lo atinente a los recursos públicos y a la administración de estos.

Usted llega en un momento crucial al Congreso de la República porque se está debatiendo la implementación del proceso de paz con las Farc.

Sí, ya hemos analizado dos proyectos de ley: la justicia especial para la paz y la presencia de los voceros de las Farc en el congreso. En cuanto a esto, eso es una gabela inaudita que el gobierno le da a la guerrilla dentro del proceso de paz porque están haciendo combinación de formas de lucha; siguen con un ejército armado, tendrán voz en el Congreso y ese ejército armado tiene disidencias, no entregan las armas y hacen política, eso es combinación de formas de lucha.

¿Cómo el gobierno les permite eso?, ¿cómo permite que no devuelvan los niños aún?, ¿cómo les permite que la cifra de niños a devolver no se haya determinado por parte de las Farc?, eso es inaudito. Nosotros no podemos asumir que un grupo terrorista como las Farc tenga vocería política sin desmovilizar sus estructuras armadas. En ninguna democracia eso sucede, solo en Colombia porque el proceso de paz estuvo cargado de gabelas para las Farc.

Este departamento tiene cinco congresistas, ¿cómo califica usted la gestión que han desarrollado?

No es mi función calificar a ningún congresista, ni descalificarles tampoco, es función de la base popular, del pueblo, manifestarse en las próximas elecciones sobre aquellos que han cumplido y sobre aquellos que no.

Aunque usted no se atreve a calificar a los demás congresistas cesarenses, es claro que la mayoría de ellos han respaldado públicamente el proceso de paz y usted es un fuerte crítico del mismo, ¿llegará a marcar la diferencia?

Nosotros somos coherentes con las posturas que hemos asumido, como partido somos una bancada disciplinada, coherente y que mantiene una posición ideológica firme. Nosotros le hemos denunciado al país los desafueros del proceso de paz, las zonas veredales transitorias no se podrán convertir en repúblicas independientes como pretenden los miembros de las Farc; la zona veredal transitoria de La Paz no puede ser el reino independiente de las Farc, donde estén citando a las juntas de acciones comunales.

¿Cómo cree que le ayudará este corto paso por el Congreso para sus próximas aspiraciones políticas?

Un pasito a la vez, lo principal es sacar adelante esta tarea, que el Cesar sepa que tiene un parlamentario que entiende los temas nacionales, que se pronuncia sobre estos temas, que vela por los intereses locales en el departamento. Luego miraremos que decisión tomar.