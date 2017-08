“La paz no es de Juan Manuel Santos”: presidente

El presidente Juan Manuel Santos llegó al municipio de La Paz, donde empezaron a desarrollarse los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PEDT). Fotos / EL PILÓN / Joaquín Ramírez.

Con un mensaje en tono nostálgico y que vislumbra su despedida del Palacio de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos lideró un conversatorio en el municipio de La Paz, en el marco del lanzamiento de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), dando inicio a lo pactado en el acuerdo final con la guerrilla de las Farc para conseguir su desmovilización.

El jefe de Estado llegó al polideportivo José Abraham Atuesta y allí fue recibido por el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita, quien lo acompañó en un pequeño recorrido hasta la tarima principal. En ese trayecto se vio un Juan Manuel Santos sin apuros: saludó al maestro Andrés ‘El Turco’ Gil, escuchó al alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, posó para una fotografía con Ana Ramos y casi que atravesó el auditorio estrechando sus manos con las del público asistente al evento.

Pero más allá de un discurso político de cara a las elecciones presidenciales de 2018, Juan Manuel Santos recordó que el próximo lunes 7 de agosto cumplirá siete años al frente del país y luego dará inicio al último año de gobierno.

Rememoró también que desde 1937 un presidente de la República no llegaba a La Paz, el municipio ubicado a 15 minutos de Valledupar, que es uno de los beneficiados dentro de los PDET.

“Un presidente no venía a La Paz desde Alfonso López Pumarejo, en el año 1937, que llegó aquí para impulsar su gran revolución en marcha que transformó el país. Lo que él hizo fue dar un salto frente a la equidad social, hacia la reconciliación, porque la reconciliación debe tener como base justicia social”, dijo el mandatario.

Anunció haber escogido a La Paz porque “lleva el nombre de todo lo que debemos construir hacia adelante, es el objetivo más sublime y noble de cualquier ciudadano; vivir en paz”.

A los asistentes,ministros, alcaldes, líderes indígenas, personalidades internacionales, víctimas del conflicto, entre otras, les resaltó que más allá de las críticas lo importante y contundente es consolidar las inversiones en las regiones que sufrieron por la violencia.

“Yo lo he dicho muchas veces, esa paz no se consigue de un día para otro, esa paz se construye entre todos, esa paz no es de Juan Manuel Santos, no es del gobierno de Juan Manuel Santos, es de todos los colombianos y para construirla necesitábamos pasar por una fase inicial, la condición necesaria, y era terminar el conflicto armado; fue un camino largo, difícil, lleno de obstáculos, de enemigos, pero lo hemos logrado, terminar el conflicto con las Farc”, señaló Santos.

Así entonces, explicó que la primera fase del posconflicto y una vez firmados los acuerdos de paz, el Gobierno se concentrará en los municipios que más sufrieron por culpa de la violencia.

“Le estamos dando claridad a un proceso que va a tomar tiempo, esfuerzo, que cambiará la vida de los municipios y Colombia. La paz no se hace desde Bogotá, se construye desde los territorios, sobre todo con aquellos que sufrieron la guerra durante tres generaciones, es decir 53 años, por eso diseñamos todo un plan de desarrollo en esos municipios, los hemos llamado PDET, lo más importante es la forma cómo se creará ese nuevo desarrollo”, advirtió.

Y agregó que de manera inédita las acciones se tomarán “de abajo hacia a arriba, no de arriba hacia abajo”, porque está claramente establecido que las comunidades deben participar, “tener su voz y voto”, en las prioridades de dichos planes que deberán estructurarse en no más de ocho meses.

“Para eso es necesario organizarse y tener una comunicación fluida, eso es lo que estamos construyendo en esta primera fase, que las comunidades puedan definir qué tipo de desarrollo quieren, cómo se imaginan a su municipio o vereda en 10 o 15 años, cuáles creen ellos son sus necesidades, por supuesto los recursos no son ilimitados y hay que escoger, pero cada comunidad tendrá esa oportunidad de decidir qué es lo que quiere”, recalcó el mandatario.

Juan Manuel Santos considera tener “un camino largo y difícil por recorrer, pero ya sin matarnos unos a los otros”.

Cree que la paz se construirá entre los ciudadanos. “En un año ya no estaré, el presidente que me suceda ojalá continúe con el mismo entusiasmo y ustedes, los colombianos, son quienes deben apropiarse de ese proceso de paz y que nadie les pueda quitar ese derecho de vivir en paz”, indicó.

Fue así como dio paso al conversatorio que tuvo como invitados principales al ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo; al gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita; el director de Prosperidad Social, Nemesio Roys; la alcaldesa de La Paz, Andrea Ovalle; el Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, entre otros.

“La Paz tiene sed”

Más allá de las inversiones anunciadas por el presidente Juan Manuel Santos para La Paz, la alcaldesa Andrea Ovalle, le pidió al mandatario calmar la sed de su pueblo y hacerle realidad la construcción del Plan Maestro de Acueducto, así como también mejorar las vías terciarias.

“Esta es la mejor herramienta creada por el gobierno nacional para devolverle la esperanza a los pueblos más golpeados por el pasado”, dijo Ovalle en diálogo con EL PILÓN.

Ya en tarima, la mandataria le dijo a Santos: “La Paz tiene sed presidente. Ya hemos estructurado el proyecto del Plan Maestro de Acueducto y está para ser aprobado por un equipo técnico, por valor de $12.000 millones, yo le digo señor presidente que este pueblo ha gritado por la paz que usted nos ayudó a conseguir; dejémosle el agua a nuestro municipio como un recuerdo y una huella imborrable de nuestros gobiernos, no me perdonaría el campesino de mi tierra de las otras de esta región sino le pido por las vías”, apuntó Andrea Ovalle.

Unos minutos después, Juan Manuel Santos dijo al auditorio: “Me ha quedado sonando esa frase ‘La Paz tiene sed’ por eso si el proyecto está en manos del Ministerio de Vivienda, estructurado, entonces, usted (Luis Fernando Mejía, director de Planeación) ¿cree que en la próxima ronda del Ocad Regional podamos incluirlo para que sea aprobado y construido? Debemos tener visto bueno del gobernador”, a lo que Luis Fernando Mejía respondió: “Si el proyecto está en etapa 3 y cumple los requisitos, apoyamos en la siguiente ronda el acueducto para el municipio de La Paz”. De inmediato Santos apuntó que Mejía enviara un funcionario que revisará el proyecto para que no “le falte una coma y no los vayan a devolver”.

Para el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita, los PDET son una hoja de ruta para invertir en los ocho municipios priorizados por el gobierno nacional.

“Nuestro acompañamiento consiste en la formulación en la etapa de planeación, tenemos varios proyectos en escuelas, saneamiento básico, la idea es que podamos canalizar esos recursos para iniciar las inversiones en vías terciarias”, sostuvo Ovalle Angarita.

Dijo que no existe una cifra exacta de la inversión del gobierno nacional, pero será una bolsa común para jalonar los recursos e invertirlos en distintas obras.

“Le hacemos una petición al presidente Juan Manuel Santos y tiene que ver con el Fondo Fiduciario a través de la Unión Europea, queremos garantizar un proyecto alrededor de agricultura familiar que nos permita garantizar a esas víctimas de la violencia esa inversión, así como para la ciénaga de Zapatosa donde la Unión Europea quiere invertir 4.5 millones euros para canalizar eso por el Fondo Fiduciario”, solicitó el gobernador Francisco Ovalle.

¿Qué es el PDET?

El Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) es el mecanismo que se crea en el punto 1 del Acuerdo Final de Paz, para implementar de manera rápida la Reforma Rural Integral en 11.000 veredas de 170 municipios priorizados por el posconflicto, de los cuales 29 corresponden a las subregiones de los Montes de María (Bolívar y Sucre) y Sierra Nevada – Perijá (Cesar, La Guajira y Magdalena).

Luego del lanzamiento, entre agosto y diciembre de 2017, se realizará desde y con las comunidades de 11.000 veredas, 1.630 núcleos de veredas, con el propósito de construir participativamente los Pactos Comunitarios por la Renovación Territorial.

Luego de esto y teniendo en cuenta los insumos de los Pactos Comunitarios, se definirán 170 Pactos Municipales de Renovación Territorial, (uno por cada municipio) que serán formulados con el concurso de las comunidades, las autoridades étnicas, las entidades locales, las organizaciones sociales y comunitarias, y la empresa privada, entre otros actores que hacen parte de los territorios, entre enero y marzo de 2018.

En el Cesar los municipios de estas zonas – priorizadas por contar con mayores índices de conflicto armado, pobreza, debilidad institucional y cultivos ilícitos – son: Valledupar, Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Pueblo Bello, La Paz, San Diego y Manaure.

Este programa será coordinado por la Agencia de Renovación del Territorio, en cabeza de Mariana Escobar Arango.

Los proyectos

En el sector El Mirador, corregimiento de San José de Oriente (La Paz): construcción de dos aulas escolares y dos baterías sanitarias en la Institución Educativa Técnico Agropecuaria; construcción e instalación de un parque recreativo infantil y comunitario; construcción de una batería sanitaria en la escuela de la vereda La Laguna, y mejoramiento de pisos, paredes y techo.

En la vereda El Tesoro, corregimiento de San José de Oriente (La Paz): construcción de 60 metros lineales de placa huella; adecuación de pisos, paredes, y techos en la escuela; mejoras en el restaurante escolar y construcción de la batería sanitaria.

En la vereda Riecito Bajo, corregimiento de San José de Oriente (La Paz): construcción de 100 metros lineales de placa huella.

Estos son los tramos priorizados en La Paz:

• Barrio 6 de Enero a la planta de tratamiento. Intervención en conformación, un box coulvert.

• Balneario El Chorro a vereda La Tomita. Intervención en asfalto para parcheo, rocería y limpieza de siete alcantarillas.

• La Y de La Paz hasta San José de Oriente. Intervención en asfalto para parcheo, rocería, limpieza de 14 alcantarillas y cunetas y conformación.

• Desde el río Magiriaimi hasta colegio Espíritu Santo. Intervención en conformación, placa huella 50 metros lineales, dos bateas y dos alcantarillas.

• Desde La Y de Guaimaral hasta el corregimiento Los Encantos. Intervención en conformación, gaviones y limpieza de 38 alcantarillas.

• Dese el corregimiento Laguna de Los Indios hasta la vereda Alto Cuna. Intervención en conformación, placa huella 50 metros lineales, limpieza de 2 alcantarillas, tres bateas y un muro de contención.

• Desde La Y Alto Cuna hasta arroyo de San José. Intervención en conformación, placa huella 70 metros lineales, dos bateas y un muro de contención.

• Desde La Bodega hasta Santo Tomás. Intervención en conformación, placa huella 50 metros lineales, dos bateas y un muro de contención.

• Desde la vereda Los Deseos hasta finca El trapiche. Intervención en conformación, placa huella 70 metros lineales y dos bateas.

“Una forma importante de reconciliarnos es llevar el progreso a las regiones y hacer partícipe a las comunidades que han sido arrinconadas durante tanto tiempo”: Juan Manuel Santos.

A las 11:28 de la mañana, el presidente Juan Manuel Santos inició el conversatorio sobre los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, en el municipio de La Paz. La niña Natalia Quintero Araujo entregó un efusivo discurso al mandatario y se llevó los aplausos del público.

Los PDET se constituyen en un mecanismo creado en el punto 1 del Acuerdo Final de Paz, para implementar de manera rápida la Reforma Rural Integral en 11.000 veredas de 170 municipios priorizados por el posconflicto.

En el Cesar los municipios de estas zonas – priorizadas por contar con mayores índices de conflicto armado, pobreza, debilidad institucional y cultivos ilícitos – son: Valledupar, Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Pueblo Bello, La Paz, San Diego y Manaure.