Katy Duarte, el ángel de Los Guasimales

Ella es Katy Duarte, la mujer que ha ayudado que muchas mujeres madres cabezas de hogar y jóvenes que han caído en el camino de la droga se rehabiliten y salgan adelante a través de su fundación. Joaquín Ramírez.

Los Guasimales es un sector vulnerable de Valledupar que tristemente es conocido por sus ollas de microtráfico y la delincuencia que los azota, pero lo que no saben muchos, es que por sus calles empedradas anda una mujer que ha luchado durante cuatro años por el bienestar de sus vecinos. Se trata de Katy Duarte Beltrán, una vallenata que se mudó hace varios años a Los Guasimales en busca de una vivienda propia y encontró a demás de eso, un lugar donde explotar su don de servicio.

Aunque Los Guasimales entró al Plan de Ordenamiento Territorial, POT, hace más de un año, necesita que la administración municipal haga presencia con buenas obras de inversión social para que sus habitantes puedan superar la pobreza que los consume ante tanto abandono y olvido estatal. Por ellos, Duarte creó la fundación Funmupaz.

“Cuando llegué a este sector y ver la necesidad de tantos niños, jóvenes y mujeres maltratadas, decidí fundar Funmupaz, existían y existen todavía muchos jóvenes y niños en la droga y el hurto y esto me tocó el alma”, confesó Katy.

La fundación sin ánimo de lucro busca ayudar también las madres cabeza de hogar y mujeres desempleadas de su sector y barrios aledaños, con cursos que brinda el Sena y que han llegado hasta Los Guasimales gracias a su gestión.

“Gracias al Sena, muchas mujeres madres cabeza de hogar hoy en día tienen trabajo, muchas ya están laborando en restaurante con las cursos de manipulación de alimentos, otras han creado microempresas y algunas trabajan en almacenes de los centros comerciales”, contó la líder comunitaria.

Desde hace cuatro años esta mujer viene ejecutando acciones para el bienestar de los habitantes de Los Guasimales, enfocada en el emprendimiento de mujeres cabeza de hogar y el bienestar de los niños. También ha organizado jornadas ambientales, de cultura ciudadana, entrega de regalos y cuenta con el apoyo de entidades como Aseo del Norte, el grupo de Cultura Ciudadana y la Policía Nacional.

“Quiero que las mujeres que no tienen su hogar y por algunas razones no pudieron estudiar logren a través de sus conocimientos en manualidades defenderse, al tiempo que puedan continuar sus estudios”, dijo la mujer que pasó de ser una simple habitante del sector a líder del trabajo social para beneficiar a sus vecinos.

Sistemas, manejo de Excel, mercadeo ventas, servicio al cliente, salud ocupacional, impulsadora mercaderista, manipulación de alimentos, patios productivos, gallinas ponedoras, primera infancia, aseo desinfección bioseguridad y desinfección en área hospitalaria, resortería, mecánica de motos, procesamientos lácteos, ética y valores, emprendimientos, talento humano, trabajo en equipo, liderazgo, formulación y evaluación de proyectos, son algunas de las capacitaciones gratuitas que han llegado a Los Guasimales con Funmupaz.

“Tengo muchos amigos y gracias a eso he podido conseguir hasta centros de rehabilitación, hay un muchacho que acaba de salir de la rehabilitación y hace unos días llegó a darme las gracias por ayudarlo, esto me llena de alegría”, confesó.

Duarte asegura que no gana un peso a través de su fundación, y que su único pago es ver la alegría y las sonrisas de las personas a las que ayuda.

Por Sara Maestre DiazGranados