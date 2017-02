Ganaderos preocupados por incremento del abigeato

El hurto de ganado se incrementa en el Cesar, lo que golpea fuertemente a los productores del campo. Archivo/EL PILÓN

Los ganaderos del Cesar ya no aguantan más los reiterativos hurtos de animales, suceso denominado como abigeato, por parte de bandas de cuatreros, por lo que les piden a las autoridades competentes mayor control. Para tratar esta problemática se reunirán hoy a las 2:30 p. m. en el salón ‘Luis Rodríguez Valera’ de la Gobernación, donde estarán presentes delegados de las administraciones municipales y departamental, así como del Ejército y la Policía.

El gerente del Fondo Ganadero en este departamento, Hernán Araújo Castro, dijo que a los ganaderos les preocupa que el robo de ganado es un delito que va en aumento.

“Creemos que se está fallando en el control dentro de los centros poblacionales en los expendios de carne, pues a éstos no se les revisa la procedencia de este alimento. Esa es una función que no le corresponde ni a la Policía ni al Ejército sino a las secretarías de gobierno municipales de todo el Cesar”, manifestó el líder gremial.

Según sus cálculos, si en las 12.400 fincas que existen en el Cesar se afectaran dos reses diarias bajo esa modalidad se estría hablando de pérdidas superiores a 2.500 millones de pesos.

“Pedimos mayor seguimiento a los expendios de carne para investigar su procedencia y las condiciones sanitarias de la misma. No solo me refiero a ciudades grandes, también está relacionado con los corregimientos a través de los Inspectores de Policía. Otro de los aspectos que nos preocupa es que el abigeato es tomado como una contravención menor y no como un delito”, enfatizó.

Por su parte, el ganadero José Enrique Mindiola Martínez, dio a conocer que su gremio está afectado porque hay bandas de cuatreros que salen a llevarse las vacas, novillos o caballos de las fincas, lo cual lo realizan a cualquier hora del día, situación que ha obligado a que los animales duerman encerrados en los corrales, lo que conlleva a que bajen de peso y produzcan poca leche.

“Esas medidas son insuficientes, porque estos individuos se las ingenian para sacarlos de los corrales, aprovechan las que están pariendo o próximas a parir, que son pesadas, y les cortan la parte trasera de las vacas, dejándolas imposibilitadas. Mientras que se desangra la vaca, le van cortando otras partes. Esto nos ha causado mucho estupor y tristeza porque estos animales es como si fueran nuestras mascotas, a las que se les toma cariño”, aseveró.

Mindiola Martínez también dijo que esas carnes son comercializadas ilegalmente en Valledupar. “Allí es donde la autoridad municipal debe hacer los controles respectivos, teniendo en cuenta que aparte de ser carnes robadas, vienen deterioradas por el mal uso que le dan en el transporte”.

Agregó que los pequeños ganaderos son los que más sufren por esta situación, porque por lo general tienen un solo trabajador y no pueden pagar vigilantes que sugieren las autoridades. Concluyó que para eliminar este problema se necesita un esfuerzo mancomunado: los ganaderos denunciando los hechos ante las autoridades correspondientes, y la Policía o el Ejército reforzando los controles en la zona rural.

Puntos de vista

Faruk Urrutia, senador.

“El abigeato tiene asolado el campo cesarense; se ha constituido en un problema mayor diseminado en toda la Costa Atlántica, en Antioquia y el Meta, que atenta contra el desarrollo económico ganadero, en la medida en que la producción de leche y carne se disminuye y va en detrimento de la economía ganadera. Es necesaria hacer una cruzada intensa de todos los sectores políticos y de la sociedad civil para combatir este flagelo. En el departamento del Cesar 120 mil empleos dependen del sector agropecuario, por lo que tenemos que defenderlo”.

Tatiana Cabello, representante a la Cámara.

“Necesitamos autoridad y mano firme en el departamento del Cesar. Están matando ganado sin impórtales nada. Mientras no se combatan los expendios ilegales seguirá habiendo abigeato. El año pasado se robaron en el Cesar casi mil cabezas de ganado”.

José Mario Rodríguez, presidente de la Asamblea del Cesar.

“Falta mayor presencia policial y acompañamiento de las diversas instituciones en el campo del Cesar, no solo en Valledupar, sino a lo largo del departamento, donde los campesinos y ganaderos están siendo víctimas del robo de reses. Exhortamos a la Policía y Ejército para que por favor desplacen mayor personal en las zonas rurales y tengan mayor efectividad en los operativos que realizan”.

