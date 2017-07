El Páramo está a oscuras

La entrada principal del barrio El Páramo no cuenta con alumbrado público. Cortesía.

El Páramo, un barrio que queda en el sur de la capital del Cesar, el cual lleva más de quince años de estar construidas las 650 viviendas, la mayoría en precarias condiciones, porque están levantadas con tablas, cartón, láminas de zinc y otros materiales reciclables, sus habitantes siguen sin pavimento, un alcantarillado deficiente, sin colegio, al igual que los servicios de agua y de luz son deficientes, pero lo que más los preocupa y aqueja es la oscuridad del sector.

Según expresó Elkin Rodríguez, líder comunitario de este sector, contó que la entrada principal está sin alumbrado público desde hace ya varios años y que el alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, les prometió hace ocho meses la instalación y no ha cumplido.

“El alcalde se reunió con la comunidad y nos prometió que a finales de junio ya estarían instalados los postes de alumbrado público, yo mismo me dirigí hacia la Oficina de Alumbrado Público y allá me mostraron la cotización y me dijeron que estaban esperando el presupuesto”, dijo Rodríguez.

Los moradores de dicho sector denuncian que les preocupa la oscuridad porque es aprovechado por los delincuentes para cometer toda clase de fechorías y despojar de sus pertenencias a quienes se atreven a merodear por ese sector en horas de la noche o de la madrugada, razón por la cual sus habitantes tienen que recogerse temprano, para no ser víctima de los maleantes.

En el barrio, el alumbrado que tienen las calles del sector, ha sido por gestión de la comunidad que le ha tocado reunir entre todos para poder conseguir lámparas y así tener iluminación en algunas de sus calles. “Estamos cansados de los constantes robos, ya ha habido hasta apuñalados, esto está terrible”, argumentó Elkin Rodríguez.

La comunidad indicó que otro de los problemas es que los taxis no quieren entrar en la noche al sector. “Ningún taxi quiere llega a El Páramos en horas de la noche por miedo a que los atraquen”, confesó Rodríguez.

Por Sara Maestre DiazGranados