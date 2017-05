Este es el lote enmontado que los residentes de la urbanización Rafael Escalona solita al municipio que sea intervenido lo más pronto posible y construyan el parque que les habían prometido. Cortesía.

Angustiado quedé cuando un residente de la urbanización Rafael Escalona me contó que el área de cesión destinada para la urbanización se ha convertido en refugio para los delincuentes donde también salen culebras, cien pies, y otras plagas más que afectan a la comunidad.

Según me aseguró otro de los residentes del lugar, la comunidad se dirigió a la constructora del proyecto Rafael Escalona pero dicha empresa les dijo que ese lote era de propiedad del municipio. “Se suponía que en ese lote iba a quedar un parque pero resulta que desde hace tres años que vivo acá no han hecho nada y sigue creciendo la maleza y llenándose de basuras y plagas, ya estamos cansados, los niños juegan en las calles porque no tienen donde más hacerlo”, confesó un residente del lugar.

El lote afecta a los residentes de la manzana 8 y 9 y también a los de las casas 19, 20 y 21.

Espero que el municipio atienda el llamado de los habitantes de la urbanización Rafael Escalona para que puedan tener una sana convivencia sin peligro alguno.