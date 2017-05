En Dundakaren están felices

¡Buenos días queridos lectores!

Hoy estoy feliz gracias a la gran noticia que me dio el Secretario de Obras Municipal, Juan Pablo Morón, quien nos contó que las calles del barrio Dudankaren, al noroccidente de Valledupar, las están pavimentando.

Los habitantes de este barrio han esperado por más de 20 años la pavimentación de sus vías. “Ya inició el proyecto de pavimentación que beneficia al barrio Dundakaren que esperó por más de 20 año la pavimentación, la calle 5A desde las carrera 19E hasta la calle 5 están siendo intervenidas, ya hay una que está totalmente terminada, son 500 metros lineales de pavimento y estamos terminado en concreto rígido la carrera”, me explicó el funcionario.

Morón me pidió que les explicara a mis lectores que los proyectos de pavimentación de los barrios son un poco lentos por el tema de los recursos, que poco a poco van llegando. Aseguró, y le creo, que él no les incumple, solo que no hay mucho presupuesto para atender todos los barrios de la ciudad de una vez.

Me despido feliz por mis amigos de Dundakaren, ¡hasta la próxima!