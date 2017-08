Desde el próximo 1 de septiembre la tasa de usura se fijará cada 30 días

Después de que el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas realizara una solicitud a la superintendencia financiera, para estudiar que tan conveniente sería reducir el tiempo de vigencia de la tasa de usura, siendo este el porcentaje máximo que una entidad bancaria puede cobrar a quienes solicitan un préstamo, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció durante el Congreso de Empresarios de la Andi que el cálculo de la tasa de usura ya no será trimestral sino mensual.

La nueva tasa de usura quedaría en 32,26 %. Para Asobancaria la tasa de usura no debería existir, ya que esta no tiene mucho sentido, y que la tasa de interés de este año para cada consumidor no sería representativa para reactivar su deseo por las compras.