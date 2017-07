El grupo fabricante y distribuidor de lentes en el mundo Vision Impact Institute de Essilor, revela algunas curiosidades de los ojos y trucos para cuidarlos.

Resalta que aproximadamente el 80 por ciento de la información recibida, nos llega a través de los ojos, es nuestro órgano sensorial más importante y gran parte del cerebro está encargado de entender y trasmitir la información que captamos.

El color que mejor vemos es el verde: Se debe a una razón evolutiva, pues nuestros antepasados necesitaban captar más tonos de verdes para asegurar su supervivencia.

Las mujeres son mejores con los colores y los hombres con los objetos en movimiento: Esta diferencia también radica en la evolución, en la hipótesis de los cazadores-recolectores. Los hombres se dedicaban a la caza, así que tenían que mejorar su visión de objetos lejanos en movimiento.

Las personas con visión 20/20 no necesitan gafas: Aunque estas personas no necesitan gafas con fórmula, ya que no sufren de miopía, hipermetropía o astigmatismo; si es necesario que utilicen gafas para evitar desarrollar ese tipo de deficiencias visuales u otras enfermedades del ojo.

La parte blanca de los ojos, es un medio de comunicación: La parte blanca de los ojos, llamada esclerótica es la capa que recubre la parte externa del globo ocular, y su función es dar forma y proteger los elementos internos de los órganos visuales.

La pupila, centro de las emociones: La pupila, en el centro del iris adentro del ojo, tiene la función fundamental de regular la cantidad de luz que entra en el ojo. Sin embargo, no solo varía su diámetro con los cambios de luz, esta abertura también cambia con factores emocionales. La pupila se dilata cuando nos sentimos atraídos hacia una persona, cuando estamos concentrado en algo, e incluso al escuchar música que nos hace sentir positivos o nos trae recuerdos.

Todos necesitaremos gafas: El 99 por ciento de la población comienza a usar anteojos para ver de cerca, entre los 45 y 50 años. Esto se debe, a que el cristalino, que es una estructura transparente en forma de lente biconvexa situada dentro del globo ocular, pierde la capacidad de enfoque .