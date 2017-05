Christian Camilo Peña: el rey de reyes que quería el público

No había terminado de escuchar el fallo que lo dejaba en el segundo lugar del cuarto rey de reyes del Festival Vallenato, cuando Christian Camilo Peña ya estaba embarcado en un avión para viajar, primero a Bogotá y después a Miami.

En la misma aeronave volaban sus nuevos compañeros, los integrantes de La Provincia, la banda que Carlos Vives formó cuando quería ser una estrella de la música vallenata y soñaba con ganarse la admiración de sus colegas, especialmente de la región Caribe.

Christian Camilo llegó como gran favorito al concurso realizado en el marco de los 50 años de la fiesta de acordeones más importante del mundo. La ejecución del acordeón la hizo bien y atrás quedaron los comentarios negativos que aseguraban que Carlos Vives había “comprado” a las directivas de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata para que él recibiera la corona rey de reyes que entregaría Hugo Carlos Granados.

Como un buen concursante pasó ronda a ronda con puntajes perfectos ante el jurado calificador. El único tropiezo lo tuvo en la segunda ronda, en la plaza Alfonso López, pero nada que él y sus compañeros Álex Manga y Jesús Cujia, guacharaca y caja, no lograron recomponer en el camino.

Así llegó a la gran final. A la tarima ‘Colacho Mendoza’ del Parque de la Leyenda subió en el cuarto lugar, antes de Almes Granados, los primos Navín y Álvaro López, así como Wilber Mendoza Zuleta, y le dio paso a Fernando Rangel quien cerró la competencia, que finalmente dio como ganador a Álvaro López y en segundo lugar a Christian Camilo Peña. La noche del 30 de abril el público asistente al Parque de la Leyenda ovacionó a Peña, más de 20 mil personas lo querían como el cuarto rey de reyes.

Para conocer aspectos, el balance y sus puntos de vista sobre el Festival Vallenato, EL PILÓN dialogó con el rey vallenato 2008 al terminar su gira por Estados Unidos con Carlos Vives.

Un análisis de su participación en la reciente edición del Festival de la Leyenda Vallenata.

Pensando con cabeza fría es un balance muy positivo, quizá más de lo que hubiese pensando, porque para nadie es un secreto que venía alejado de los festivales y mucha gente me creía sin pulso, sin esencia; me preparé a conciencia porque sabía que tenía un nivel de exigencia esperado por mis seguidores y no quería que se encontraran con un Christian Camilo desconocido. Cuando arrancaron los concursos, que me fui reencontrando con el público, me llené de confianza y eso me motivó a exigirme más.

Llegó como favorito por su presencia en La Provincia, la banda de Carlos Vives. ¿Cómo sorteó el favoritismo sin perder la esencia vallenata?

El favoritismo lo asumí con humildad, ahí está el truco para que eso no se suba a la cabeza y perder el norte. Fui favorito cuando gané en el 2008, gracias a que venía haciendo las cosas bien con el maestro Jorge Oñate y ahora con Carlos Vives pienso que no podía ser de otra manera. Me enfrentaba a estar alejado de los escenarios, de los festivales, pero eso de alguna forma me ayudó a enfocar las energías a retomar el nivel para corresponder el respaldo de la gente.

Cuatro días de participación, llegó a la final y el pueblo se identificó con su manera de interpretar los cuatro aires del vallenato. ¿Cuál es su percepción de la final?

Todos trabajamos para llegar a la final, creo que de los 21 participantes los seis que hubiesen llegado lo tenían más que merecidos. Tuvimos la fortuna y más que bendición de estar en esa última baraja y sobretodo de que pudimos brindarle al público asistente una buena presentación, diría que impecable porque de todos los días en concurso pienso que en la final fue la mejor. No hubo mejor marco y la gente se encargó con sus aplausos de manifestar el cariño, de dejarnos claro que entendieron el mensaje y se identificaron con mi forma de interpretar los cuatro aires, al igual que con mis compañeros porque no fui yo solo, fue algo en grupo como Álex Manga y Jesús Cujia, a quienes les agradezco por hacer parte de mi equipo. No tengo más que agradecimientos con toda esa gente que no hizo sentir como si estuviéramos parrandeando en un patio.

Ocupó el segundo lugar, pero el público lo declaró “rey sin corona”. ¿Qué opina?

Para toda esa gente que hoy se refiere a mí como rey sin corona no tengo más que palabras de agradecimientos, ese es el mayor premio que uno se puede llevar y en eso estarán de acuerdo los que asistimos al Festival Vallenato.

Los aplausos son la más grande corona que se puede portar sobre la cabeza, no tengo palabras para agradecerles a ese sin número de personas que durante cuatro días me apoyaron y me dijeron que ese era el camino para hacer las cosas bien.

¿Quedó satisfecho con el fallo del jurado?

Decirte satisfecho sería mentirte, creo que solamente el maestro Álvaro López lo hizo porque fue el ganador. Estoy seguro que así como él quería ganar, también querían hacerlo Navín, Almes, Fernando y Wilber, todos queríamos ganar. Para cada uno ese hubiese sido el fallo correcto porque nos esmeramos para ganar la corona. No hay más nada que felicitar al maestro Álvaro porque tengo la tranquilidad y certeza de que será un digno representante de nuestra música vallenata, por todo lo alto.

¿Qué opinión le representa el nuevo rey de reyes, Álvaro López?

Creo que una opinión es decir algo que no se haya dicho, con mis palabras me quedaría corto porque el maestro Álvaro pertenece a una de las dinastías más grandes de nuestra música vallenata y a través de tantos y tantos años ha plasmado un estilo, lleva nuestra música por lo alto; es una persona con una humildad inmensa, un comportamiento intachable, siempre lleva el nombre de su dinastía como la mejor. Para él y todos los maestros que no pudieron estar de mi parte el cariño y la admiración que merecen cada uno.

Carlos Vives desmintió los señalamientos de haber “comprado” la corona para usted. ¿Eso incidió en el resultado?

La verdad no creo que nadie externo haya tenido que ver con el jurado. Desde el principio la gente estuvo especulando y de las cosas más escuchadas eran que Carlos Vives o Jorge Oñate habían comprado la corona, pero creo que todo fue un proceso. Por más padrinos que tengas, fama o favoritismo, al final estás tú solo en la tarima y tienes que demostrar lo mejor. Los aplausos no se compran, los buenos comentarios de la gente, porque para eso no hay plata para conseguirlo. Es normal que la gente hable y ate cabos porque piensan que uno está con un artista y ganará: los que llegamos a la final hicimos las cosas bien, fueron cuatro días con un puntaje bueno, obviamente sin desconocer los otros maestros que seguro merecían estar en la final. Si el maestro Carlos desmintió en su momento esa información, fue porque él lo vio correcto en su momento, yo estuve concentrado en mi participación y de verdad te lo digo que no supe de eso hasta que terminó el concurso.

Navín López se quejó del maltrato a los concursantes por parte de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, declaró que los concursantes no tienen espacio suficiente y ni un paraguas logró ingresar a la final. ¿Qué opina?

Las declaraciones del maestro Navín son una pequeña parte de alguna forma de llamar los dramas que vivimos los participantes. Me uno a él al momento de hacer esas recomendaciones al Festival, yo también me sentí desprotegido y sentimos que la Fundación pudo hacer más con los reyes vallenatos durante el concurso.

En mi caso particular, podría sugerirles colocar una carpa en la parte trasera de la plaza Alfonso López para los concursantes, hacer una zona de hidratación en la que podamos acceder a una bolsa con agua o una bebida energizante, todo lo que pueda ayudar al participante porque de por sí con las altas temperaturas y el sol son fuertes. Creo que sería importante que la Fundación al momento de entregar las credenciales tenga en cuenta un asistente que te pueda ayudar con los acordeones, pensar un poco mejor la ubicación que llevan a la final, porque en mi caso me encontré que los camerinos estaban ocupados por los artistas internacionales, donde nos ubicaron teníamos buenas sillas, pero no pudimos ensayar porque estaba la trasmisión de Telecaribe, en la parte de arriba menos porque estaban los concursos, entonces tratar de acomodar una zona en la que los participantes calentemos los dedos y repasemos lo hecho de la mejor manera.

¿Volvería a participar en el rey de reyes?

No he terminado de sacarme el cansancio de este último, entonces no sabría decirte porque como todo en mi vida lo pongo en manos de Dios y Él se encargará de guiar mis aspectos. Sí Él dispone que deba volver, volveremos, de manera personal con todo el cansancio diría que no vuelvo, pero mejor dejo todo en manos de Dios para que guíe mi vida.

Pasando a otro plano, ¿Qué planes tiene al lado de Carlos Vives? ¿Cómo es la convivencia con Egidio Cuadrado?

No es muy diferente a lo que venimos haciendo durante estos casi 10 meses en los que he venido acompañándolo.

El maestro Egidio es el acordeón titular y yo simplemente estoy para acompañarlos y remplazarlo cada vez que él no pueda asistir a los conciertos. Gracias a Dios venimos de cumplir cinco compromisos en Estados Unidos, en los que soy muy feliz de compartir con toda La Provincia y con Carlos, de mi parte no queda sino agradecimiento de hacerme parte de esta maravillosa experiencia que es viajar por el mundo y hacer música, que es lo más importante. La verdad no tiene precio y quiero agradecer públicamente a Claudia Elena por confiar en mí, a Andrés Castro, productor, que fue quien me recomendó en su momento.

¿Hay planes de grabación?

En cuestiones de grabación estoy a disposición de Carlos y Andrés Castro, con ellos han llegado nuevos proyectos en los que he podido trabajar por ejemplo con Yuri que estuve en México haciendo su DVD en primera fila, tuve la oportunidad de trabajar con otro gran productor como es Juan Vicente Zambrano, que trabaja con Emilio y Gloria Estefan; un sinnúmero de producciones como es el nuevo trabajo del maestro Carlos, que estará saliendo muy pronto y todo empezó con ‘La bicicleta’, ‘Al filo de tu amor’, pero espero todo siga saliendo de esta maravillosa forma.

Perfil

Christian Camilo Peña Redondo

Natural de Pivijay, Magdalena, alcanzó su corona en la categoría en el 2008, cuando dejó en el camino a Fernando Rangel y a Luis Daza Maestre. Para esa fecha era compañero de Jorge Oñate y ahora hace parte de La Provincia, la banda que acompaña a Carlos Vives.

Con la experiencia de nueve años como rey, Christian Camilo abrió espacio en esta cuarta edición rey de reyes del Festival Vallenato como favorito. El público siempre acompañó sus notas y lo respaldó con aplausos, su mejor actuación fue en la feria ganadera Pedro Castro Monsalvo, en el marco de la semifinal.

A este hombre residenciado en Miami, Estados Unidos, lo acompañaron en la guacharaca y el canto, Alexander Manga García, mientras que Jesús Cujia Mugno estuvo en la caja.

Por Carlos Mario Jiménez

Carlos.jimenez@elpilon.com.co