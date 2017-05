En el barrio Iracal están felices con su nuevo parque

Esta es la nueva cara del parque Iracal entregado el pasado 15 de mayo por el alcalde de Valledupar. CAMILO PERALTA.

Después de esperar tanto tiempo, por fin escucharon los ruegos de los habitantes del barrio Iracal, en el norte de Valledupar, quienes hoy cuentan con un parque de recreación en buenas condiciones.

Maritza Beltrán, presidenta de la Junta de Acción Comunal, dijo a EL PILÓN que sus vecinos están felices con el nuevo parque. “Anteriormente teníamos que ir hasta los aledaños como Las Flores y Los Cortijos para hacer ejercicio en las máquinas biosaludables o para que los niños jugaran en los juegos infantiles; ya gracias a Dios nos cumplieron el sueño por el que tanto habíamos peleado y luchado”, dijo la líder comunitaria.

La obra que culminó hace dos meses y cuenta con nuevos juegos infantiles, un parque biosaludable, jardines, canecas nuevas, y fueron arregladas las placas de la cancha multifuncional.

“Quedó pendiente el desagüe de la cancha multifuncional porque cada vez que llueve eso se inunda y los jóvenes que practican baloncesto no pueden jugar”, comentó Beltrán.

La entrega oficial del parque se llevó a cabo el pasado lunes 15 de mayo, por parte de la Alcaldía de Valledupar.

Luces pendientes

Según contó la presidenta de la JAC Maritza Beltrán, el parque está muy oscuro porque no hay iluminación y esto propicia la inseguridad. “Tengo un oficio que me lo dio el secretario de Obras Publicas Juan Pablo Morón donde dice que dentro de mes y medio la oficina de Alumbrado Público pondrá las luces led en el parque, pero aún no han venido a medir ni nada, estamos esperando porque es muy peligro que los niños jueguen esas condiciones”, acotó.