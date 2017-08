Así le fue al sector arrocero del Cesar en el 2016

El pasado 30 de junio, en el marco de la conmemoración de los 50 años de la Planta de Semillas y de los 60 años de construida la sede de Fedearroz en Valledupar -Seccional Cesar – La Guajira-, eventos de gran importancia para el gremio, por lo que ha significado el cultivo del arroz como uno de los de mayor relevancia en la economía regional, hemos podido tener en nuestras manos, gracias al convenio Dane-Fedearroz, los resultados del cuarto Censo Arrocero 2016, Zona Costa Norte y Santanderes.

El departamento del Cesar para efectos de este Censo, forma parte de la Zona Costa Norte, junto con Antioquia (en su límite próximo al Cesar), Atlántico, La Guajira y Magdalena.

Con base en el mencionado Censo, he querido hacer un breve resumen y análisis de algunos indicadores correspondientes al Departamento del Cesar de las áreas sembradas en arroz mecanizado (riego y secano).

En cuanto al área cosechada en el año 2016, en el Cesar se sembraron 20.039 hectáreas y se cosecharon 16.113, con una producción total de 85.900 toneladas. En la Zona Costa Norte, el Cesar juega un papel preponderante al representar el 67 % del área sembrada en esa zona del país. Del área sembrada se perdieron 1.192 hectáreas por el fuerte verano como consecuencia del fenómeno del Niño (principalmente en el norte del Departamento) y 141 (municipio de San Martín) por falta de máquinas combinadas para su recolección, lo que significó unos menores ingresos brutos del orden de $7.500 millones en el año 2016 para el sector arrocero del Cesar.

En lo concerniente al rendimiento por hectárea, la productividad en el Cesar para el año 2016 fue de 5.3 toneladas/hectáreas, mientras que el promedio nacional fue de 6.0 tons/has., es decir que estamos en un casi 12% por debajo del rendimiento promedio de todo el país arrocero. Lo anterior significa que esos 700 kilos/ha representaron unos $15 mil millones que, como ingresos brutos, dejaron de percibir los 529 productores cesarenses durante las dos cosechas en el 2106.

Los únicos municipios que reportan un rendimiento por encima del promedio nacional son Codazzi (290 has.) y San Diego (58 has.), con 6.3 tons/has cada uno. Llama poderosamente la atención Curumaní donde cosecharon 120 hectáreas y obtuvieron un rendimiento de apenas 1.9 tons/has., debido principalmente a la escasez del recurso hídrico en los ríos de algunas zonas del municipio en el primer semestre del 2016; lo que ha generado un traslado de algunos agricultores hacia Chimichagua a realizar siembra de arroz secano.

PARTICIPACION Y ASISTENCIA TÉCNICA

La producción en toneladas, número de productores y área cosechada se encuentran en un 43% concentrada en tan sólo dos municipios, casualmente en los extremos Norte y Sur del Departamento: Valledupar (26%) y San Martín (17%). De los 25 municipios, el 76%, es decir 19 de ellos, reportan cultivos de arroz.

En el primer semestre de 2106, mientras Atlántico reportó cobertura del 100% de su área arrocera con asistencia técnica, en el Cesar el 36% de las UPA (Unidades Productoras de Arroz) no contó con los servicios de asistencia técnica; cifras similares a las del Cesar también reportaron las UPA de La Guajira y Magdalena, 32.4% y 34.7%, respectivamente.

El cuarto Censo Arrocero 2016, Zona Costa Norte y Santanderes, también arrojó que en el Cesar cuenta con tractor propio el 36 % de las UPA, con una edad promedio de esos tractores de 16 años. Se dispone, según se puede colegir de las cifras arrojadas en el Censo, en promedio de un tractor para cada 37 hectáreas por cosecha semestral. Mientras que en el caso de las combinadas el 16% de las UPA tiene combinada propia, con una edad promedio de esos equipos de 19 años.

Otras cifras importantes indican que el 7% de las UPA son mayores de 50 hectáreas y responden por el 46% del área cosechada, que el tamaño promedio de una UPA para la Zona Costa Norte está entre 16 – 17 has., mientras que para el Cesar está entre 20 – 22 has. y en La Guajira entre 6 -7 has.

Miembro Comité Fedearroz Cesar-Guajira.