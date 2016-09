A Yajaira Gutiérrez le dieron 10 años de prisión por estafa

Yajaira Gutiérrez Monroy fue condenada a 10 años y 20 días de cárcel por el delito de de constreñimiento ilegal, estafa agravada y concierto para delinquir

En las instalaciones del Palacio de Justicia de Valledupar, a las 3:00 de la tarde de ayer, se llevó a cabo la audiencia de lectura de fallo contra Yajaira Gutiérrez Monroy, quien fue sentenciada a 10 años y 20 días de cárcel por el delito de de constreñimiento ilegal, estafa agravada y concierto para delinquir.

La mujer acusada de estafar a cerca de 40 personas con la promesa de comprar casas en remate, mediante la firma comercial Alyesko S.A.S, fue remitida de la cárcel Buen Pastor en Bogotá a la capital del Cesar con estrictas medidas de seguridad por parte del Inpec para asistir a la audiencia.

Durante la diligencia de lectura de fallo, la empresaria oriunda de La Paz, Cesar, fue señalado de una estafa de aproximadamente mil millones de pesos, para lo cual habría creado tres empresas, dos en Valledupar y una en Bogotá, cuyas fachadas era la comercialización de bienes inmuebles.

En la diligencia pasada, Gutiérrez Monroy se declaró culpable de los cargos imputados por la Fiscalía y ahora otras personas que hacían parte de la inmobiliaria serán vinculadas a la investigación.

Afuera de la sala de audiencias estaban varios de los afectados, quienes exigieron a las autoridades que les devuelvan el dinero que invirtieron para la compra de casas en remate.

“Todos somos víctimas de Alyesko, exigimos la devolución de 2.500 millones de pesos en representación de 46 víctimas y exigimos la reparación integral porque aquí están jugando con el patrimonio de nuestros hijos. La señora no quiere pagar, ahora mismo está diciendo que no tiene plata, pero nosotros sí sabemos que tiene ese dinero y lo necesitamos”, dijo una de las afectadas.

En medio de una de las protestas realizadas contra Alyesko, Erika Romero dijo a EL PILÓN que perdió mucho más que los 34 millones de pesos que invirtió en la compra de una casa en remate. “Perdí la moral, perdí el autoestima, muchas cosas emocionalmente y por eso no queremos que quede impune y hoy queremos justicia y que no se quede así porque no es justo”, contó.

El drama para esta mujer comenzó el 21 de octubre de 2014 cuando supo de una residencia en la urbanización OGB, iba ser rematada. Ella reunió sus ahorros porque creyó en la propuesta de Alyesko e invirtió su dinero pensando en un mejor porvenir para su familia.

“Solo me mostraron la casa por fuera porque ellos decían que no podíamos verla por dentro porque estaba en proceso de remate. Y las demás personas involucradas en esto están libres haciendo de las suyas, porque quien es delincuente sigue delinquiendo”, indicó la víctima que reclama reparación.

Por Redacción Judicial / EL PILÓN