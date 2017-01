“Vienen tres años de trabajo duro”: Franco Ovalle

El pasado viernes se conoció públicamente la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado que negó la nulidad de la elección del gobernador del departamento del Cesar por el Partido de La U, Francisco Fernando Ovalle Angarita, al desvirtuar las acusaciones que lo señalaban de haber incurrido en doble militancia

EL PILÓN habló con el mandatario departamental, quien luego de conocer la trascendental decisión invita a los opositores a rodear su gobierno para trabajar por el desarrollo del Cesar.

¿Cómo recibió el fallo del Consejo de Estado, teniendo en cuenta tantos rumores que giraron en torno a su permanencia en la Gobernación?

Con tranquilidad, estábamos confiados en que la decisión iba a salir a nuestro favor. En el momento que tomé la decisión de ser candidato a la Gobernación del Cesar me asesoré bien con un equipo jurídico y sabía que no había ningún impedimento, que no incurriría en doble militancia.

Sus aspiraciones políticas en el 2015 no estaban claras, se decía que era candidato a la Alcaldía de Valledupar y a última hora salió como candidato a la Gobernación ¿Qué pasó?

Nunca fui precandidato a la Alcaldía de Valledupar, se escucharon propuestas pero nunca fue algo concreto. La aspiración a la Gobernación no estaba en mis planes, pero me llegaron buenos respaldos políticos, de líderes que vieron en mí una buena posibilidad de seguir trabajando por el desarrollo departamento.

¿Qué fue lo más difícil del 2016?

Fue un año de planeación, de estructuración de nuestro plan de gobierno. Ahora vienen tres años de trabajo duro, de inversión y de obras para el departamento del Cesar, la ejecución de nuestro plan de desarrollo.

¿Cuál es la invitación a los contradictores, a esos que estuvieron detrás de todo este proceso en el Consejo de Estado?

A que me rodeen, este es un gobierno abierto que quiere trabajar por el bienestar de los cesarenses y el desarrollo del departamento.

¿Sin resentimientos señor gobernador?

No soy un hombre de resentimientos, solo quiero trabajar por mi departamento. Soy un hombre transparente y voy a seguir gobernando sin rencores.

