Veredas de Becerril carecen de servicios públicos

En las veredas Río Maraca, Fátima, Caño Rodrigo, Socorpa, El Centro y Hatos La Guajira, en Becerril, no hay servicios de luz, agua y vías de acceso.

Alrededor de cinco veredas del municipio de Becerril que carecen de los servicios de energía, agua potable y de vías de acceso en óptimas condiciones, alzaron su voz de protesta y pidieron al alcalde Francisco Rojas, que atienda sus necesidades.

Poblaciones como Río Maraca, Fátima, Caño Rodrigo, Socorpa, El Centro y Hatos La Guajira, desde hace más de una década padecen por la falta de los servicios públicos primarios para una normal convivencia. Los afectados dijeron a EL PILÓN estar cansados de las promesas de la administración municipal, por eso aspiran a que en el actual mandato sean escuchados para que cesen los problemas.

Eliécer Rodríguez, secretario de la junta de acción comunal de la vereda Río Maraca, dijo que la vía que conduce al casco urbano de Becerril está deteriorada y hace difícil el tránsito de vehículos y camiones.

“El camino de la vereda no sirve y hemos puesto la queja desde mitad del año pasado para que resuelvan esta situación y lo que nos dicen es que hay que esperar”, dijo el representante comunitario.

Llama la atención que actualmente existan en Colombia, poblaciones sin el servicio de energía, tal es el caso de las veredas de Becerril donde no hay electricidad desde hace más de 10 años.

“Nos dijeron que la luz nos la iban aponer en diciembre del año pasado y es la hora y nada. El alcalde dice que hay que esperar a que la Procuraduría aprobara el proyecto, pero no han dado respuesta; dijeron que iban a electrificar las veredas y que comenzarían en diciembre, pero no han iniciado”, manifestó Rodríguez.

En lo que tiene que ver con el agua potable la complejidad de la situación es aún mayor, a tal punto que no hay para el uso de las necesidades básicas en el hogar. “Nosotros acá en las veredas hay días que no hay agua ni para bañarnos”, dijo el líder comunitario de la vereda Río Maraca, donde hay alrededor de 30 parcelas y que está ubicado a 10 minutos del casco urbano de Becerril.

EL PILÓN se comunicó con el alcalde de Becerril, Juan Francisco Rojas, para conocer de las acciones de la administración municipal respecto a las necesidades de las veredas, pero el mandatario local no atendió el llamado.

Mohamed Osman Díaz

Mohamed.osman@elpilon.com.co