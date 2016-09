Vallenato y despecho ‘Entre comillas’

Darío Gómez y Jorge Celedón grabaron la canción 'Entre comillas'.

Para conmemorar sus 40 años de vida artística, Darío Gómez soñó con una producción de duetos, compartiendo sus canciones con amigos, colegas y varios de sus pupilos en la música popular.

Uno de los invitados es el cantante vallenato Jorge Celedón, quien abre el compacto denominado ‘Mi legado’, con la canción ‘Entre comillas’ de la autoría del mismo ‘Rey del Despecho’. El tema es propicio para disfrutarlo en esta temporada que abre el fin de año.

“Lo más bonito que me ha sucedido en estos años es que los colegas, dentro y fuera de la música popular lo quieran a uno. Varios de los muchachos que se dedican al reguetón, cuando nos encontramos en algunas presentaciones, me saludan con mucho afecto y respeto, lo cual agradezco mucho. Con el público, hace unos 20 años me pasaba mucho, que había gente que me decía: ‘A mí no me gusta la música de despecho pero la suya sí, y ese ha sido también un aporte mío a la música, poder atraer nuevos públicos”, declaró Darío Gómez en una reciente entrevista sobre su nuevo compacto.

Para este disco, que incluye 16 canciones y un prólogo sobre su vida, aparecen voces como las de ‘Pipe’ Bueno, Jhon Álex Castaño, Jhonny Rivera, Pasabordo, Andy Rivera, Giovanny Ayala, Galy Galiano, Arelys Henao, entre otros.

Sin embargo, Gómez declaró que le faltó invitar a otros como Alfredo Gutiérrez y Alci Acosta.

“’Mi legado’ es otra manera de entregar mi música, celebrando estos 40 años cantando para el mundo. Es un trabajo que significa amor, cariño, aprecio con sus colegas y amigos, gratitud con sus seguidores”, agregó ‘El Rey del Despecho’.

El disco fue traído a Valledupar por el sello discográfico Discos Dago y puede conseguirse en las principales discotiendas de la ciudad.

Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN

carlos.jimenez@elpilon.com.co