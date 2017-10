En Valledupar han identificado 250 peluquerías callejeras

Según la Secretaría de Gobierno Municipal, estas peluquerías ambulantes no garantizan la bioseguridad de los sectores y no cumplen con el mínimo requisito de uso de suelo. Joaquín Ramírez/EL PILÓN

Al menos 250 peluquerías en estados ambulantes e ilegales, encontró la Secretaría de Gobierno Municipal, como resultado de las jornadas de sensibilización e intervenciones diferentes sectores de Valledupar. La más reciente fue desarrollada en la avenida La Popa de la capital del Cesar, donde se hizo reconocimiento a diferentes establecimientos de esta naturaleza, no autorizados por diversos motivos.

Además, se adelantaron labores pedagógicas para concientizar a los propietarios sobre las medidas que deben tomar para realizar este oficio.

Ramón Naranjo, asesor en Seguridad y Tecnología de la cartera de gobierno, dijo que “en 2017 se han hecho tres intervenciones de campo en las diferentes comunas, porque algunas de ellas se encuentran invadiendo el espacio público, no le brindan al cliente las garantías mínimas de salubridad o porque generan contaminación al medio ambiente”.

Naranjo además advirtió que estas peluquerías ambulantes no garantizan la bioseguridad de los sectores y no cumplen con el mínimo requisito de uso de suelo. “En la actualidad la Secretaría de Gobierno Municipal adelanta un arduo trabajo levantando la información pertinente para poder cuantificar un porcentaje aproximado de las personas que se encuentran en esta actividad, donde hemos encontrado hasta el momento más de 250 peluquerías en estado ambulante e ilegal”.

“Se ha realizado la pedagogía preventiva a las personas dedicadas a la actividad, como previo aviso a las acciones y sanciones que esta repercutirá en la actividad y posteriormente el decomiso de las herramientas y utilería que se utilizan en estas labores”, acotó.

En la avenida La Popa se encontraron cuatro barberías callejeras a las que se les sensibilizó sobre los protocolos de bioseguridad, contrato con la empresa de servicios especiales de aseo, recolección del cabello y los mecanismos de utilización de espacio público que ellos invaden, según la sectorial de gobierno.

¿Qué se revisa a la hora de una visita de control?

Se trabajan cinco elementos básicos. Lo primero son las normas de bioseguridad, es decir, todo lo relacionado con el manejo de los implementos y equipos que se utilizan como cepillos, tijeras y cuchillas para su desinfección.

Las intervenciones a estos negocios continuarán con el apoyo de las Secretarías de Gobierno y Salud y la Policía Nacional. “Esta es una tarea de sensibilización, más adelante los encargados de regular el espacio público procederán con los operativos de recuperación de zonas dueñas del municipio.

Alexánder Jaraba Maestre, un reconocido barbero del centro de Valledupar, destacó la labor que realizan las autoridades para hacerle frente a la ilegalidad en este oficio. “Aquí hay muchas peluquerías que funcionan en espacios públicos, que no tienen las más mínimas condiciones de higiene, no hay normas de esterilización de los elementos que ellos usan, en todos los barrios del sur de Valledupar hay bastantes lugares en donde motilan por dos mil o tres mil pesos, pero no cumplen con las normas de salud que se exige para este oficio”, señaló.

Por Nibaldo Bustamante/EL PILÓN