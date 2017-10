El último adiós a ‘Wicho’ Sánchez

Sus compañeros de Las Glorias del Vallenato lo despidieron entonando algunas de sus canciones. Joaquín Ramírez/EL PILÓN

Interpretando algunas de sus canciones, como ‘Penas Negras’, ‘Campesina Ibaguereña’ y ‘Por qué te fuiste’, la agrupación de Las Glorias del Vallenato le dio un sentido último adiós a Rafael Enrique Sánchez Molina, más conocido como ‘Wicho’ Sánchez, quien partió del mundo terrenal y dejó un legado inmortal en sus canciones.

Sus compañeros de parranda le rindieron un sentido homenaje durante la cámara ardiente realizada ayer en la plaza Alfonso López de Valledupar.

Familiares, amigos y colegas de ‘Wicho’, así como personalidades de la región, llegaron al lugar para recordar a uno de los compositores más representativos del folclor vallenato, quien se catapultó al mundo artístico con la obra ‘La Banda Borracha’, la pieza musical más popular y conocida en todo el Caribe colombiano y a quien le grabaron los mejores intérpretes de la música vallenata como: Tomás Alfonso ‘Poncho’ Zuleta, Diomedes Díaz, Jorge Oñate, Alberto ‘Beto’ Zabaleta, Iván Villazón, Carlos Vives y Peter Manjarrés, entre otros.

El folclorista Julio Oñate lo identifica como uno de los más auténticos exponentes del folclor vallenato, que encarnaba el alma del tradicional barrio Cañahuate de Valledupar. “Era un personaje alegre, de un espíritu festivo, picaresco y siempre sonriente. Sus canciones a pesar de que sus inicios fueron bucólicos, porque era un campesino que se la pasaba en la sierra, en la medida que el ambiente citadino lo absorbió deja entrever todos estos elementos que hacen parte de su obra musical. No son quizás en cantidad en comparación con la de otros compositores, pero en cuanto a calidad, poesía y melodía tenían un sello inconfundible. Con su muerte se va una parte de la historia musical de Valledupar”, manifestó.

Para uno de los grandes exponentes del vallenato, Jorge Oñate, todas las personas que pudieron compartir con este compositor tienen un bonito recuerdo. “Él no dejaba decaer las parrandas con sus canciones y chistes; para mí era el mejor cuentachistes porque eran creados por él. Yo le grabé como cinco canciones, entre ellas: Por qué te fuiste, Sin remedio y 29 de Julio. Se nos acaba de ir un compositor grandísimo. Estoy acompañando a su familia en estos momentos de dolor porque creo que los artistas debemos estar en los momentos tristes y alegres del folclor”, recalcó ‘El Jilguero de América’.

El acordeonero Oscar Negrete Zuleta aseguró que cuando tocaba con Los Juglares del Vallenato y el tiempo que estuvo en Las Glorias (nuevo nombre de agrupación de la Casa de la Cultura Municipal) procuraba que existiera armonía entre todos los integrantes, al esforzarse en crear buen ambiente. “Sus temas eran muy realistas; cuando él decía: Voy a hacer una recorrida por los montes de Ibagué/ a buscar una campesina que no se deja ver- Ahí plasmaba lo tradicional que fue todo el tiempo”, precisó.

El acordeonero José María ‘Chema’ Ramos manifestó que “Wicho vivía todo el tiempo contento, alegre y divirtiendo a sus amigos con los chistes que hacía. Perdimos un gran amigo, compositor y compañero. Recuerdo que una vez estando en un toque en Riohacha él dijo tengo un dolor fuerte en la vesícula y se quejaba mucho; los amigos que lo invitaron a esa fiesta le dieron un millón de pesos para que fuera a la clínica y como a las dos horas se presentó buenecito y sano diciendo que le habían puesto una inyección que había costado $12.000, fue a dar los vueltos y los amigos se negaron a recibirlo. Al siguiente día le dio otro dolor y le dieron otro millón de pesos”.

Para el compositor Santander Durán, “Wicho era muy tradicional, se ajustaba a todos los cánones de la música vallenata. Era un gran maestro y ejemplo a seguir para los compositores. Cuando yo empecé a componer ya él estaba avanzado en este arte”.

El compositor y cantante Néstor Martínez subrayó que las creaciones de ‘Wicho’ eran auténticamente vallenatas, con un corte musical cadencioso. “Entre sus canciones preferidas estaba ‘Por qué te Fuiste’, una de las que siempre interpretábamos en Los Playoneros del Cesar”, dijo.

El cantante José Enrique ‘Chelo’ Alvarado, quien estuvo con el extinto en varias giras en La Guajira y demás ciudades de la Costa, lo recuerda con sus chistes jocosos y con sus mentiras piadosas para hacer reír a la gente, recalcando que “sus canciones son como poemas que quedarán para el resto de la vida; le cantaba a la naturaleza, a las mujeres y hasta hizo crítica a la brujería cuando le inventaron que él tenía ‘secreto’ para enamorar a las mujeres”.

Para el maestro Andrés ‘El Turco’ Gil, ‘Wicho’ fue el hombre que aportó alegría y picardía a la música vallenata, asegurando que ‘La Banda Borracha’ es uno de los éxitos más grandes que ha tenido la música vallenata porque trascendió fronteras nacionales y extranjeras. “Fue uno de los pioneros de agregarle esa chispa de los cuentos y chistes que alegraban las parrandas. Fue un compositor costumbrista y romántico”, agregó.

Así lo recuerda su familia

José Sánchez, manifestó que su abuelo pudo vivir más tiempo si en la clínica donde estaba hospitalizado le hubiesen brindado una mejor atención. “Él era muy alegre, lleno de vida… nos lo quitaron en la clínica, puesto que lo atendieron mal desde que llegó hasta que salió; él llegó a la clínica por un dolor en la espalda y no los entregaron muerto. En esa clínica donde estaba la atención de especialistas es un lío porque como no les pagan, no van; para que pudiera llegar un especialista que trajeron de Bogotá fue porque en la radio empezaron a decir si iban a dejar morir al creador de La Banda Borracha”, denunció.

Una de sus hijas, Alexandra Sánchez, afirmó que “era muy alegre y amoroso; era un buen padre. Tengo los mejores recuerdos de él, era alguien que no se rindió en ningún momento. Siempre veía las cosas de la mejor forma, tenía una forma de ser muy folclórica, a todo le sacaba chiste, para él no había mal momento”.

La compañera sentimental de ‘Wicho’, Elina María Montero, con quien convivía desde hace 20 años, aseguró que era muy detallista y cariñoso. “Nos conocimos cuando yo trabajaba en una casa de familia; él me dijo que cuando regresara de un compromiso musical necesitaba hablar contigo algo importante, ahí fue cuando me dijo que gustaba de mí. La señora donde trabajaba aceptó que me siguiera visitando y me fue enamorando con su encantadora forma de ser”, recordó.

Por Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN