Trabajadores de mina La Francia avanzan en acuerdos con contratista

En reunión se llegó a un acuerdo que beneficiará a los empleados de la empresa minera. Foto: Cortesía.

En repetidas ocasiones, los empleados de la mina La Francia, propiedad de CNR, ubicada en el en jurisdicción del municipio de El Paso, Cesar, se habían quejado por la inestabilidad laboral que para ellos representaba la forma como se les venía contratando.

Los trabajadores firmaban un contrato por tres meses que podía ser renovado, pero nunca se les aumentaba el tiempo, por lo que varias veces protestaron para llamar la atención y conseguir la ayuda de las autoridades competentes.

Frente a esto la Secretaría de Minas del Municipio entró como mediador y garante con el fin de conseguir compromisos enfocados a mejorar la situación de los empleados. El líder de esta dependencia, Carlos Daniel Domínguez, explicó a EL PILÓN que el hecho se presenta directamente con la contratista EPSA, con quien se ha tratado diferentes temas como opciones de mejora, estableciendo un periodo de negociaciones máximo hasta diciembre.

Esto conllevó a que en las instalaciones de la mina La Francia, se reunieran representantes de los trabajadores, directivos de la empresa y los secretarios de Gobierno y de Minas Municipal, quienes lograron avanzar en uno de los puntos, de tal forma que se ampliarán los tiempos de contratación, teniendo en cuenta que pasaran de tres a seis meses; adicionalmente tendrán derecho a vacaciones, disminuyendo con esto la inestabilidad laboral de los empleados.

“El 2 de agosto hubo una protesta y pararon las actividades. Los empleados pidieron la intervención del Secretario de Minas para que los escucharan, que fue lo que hicimos. En la jornada le explicamos lo que se debía hacer y hoy están más tranquilos”, acotó el funcionario.

Por parte de los directivos de EPSA, aseguraron que estuvieron dispuestos a escuchar a los empleados y sus propuestas para acordar las condiciones de mejoras.

Quejas en C.I. Prodeco

Un grupo de seis personas que laboran en C.I. Prodeco S.A. que desarrolla la explotación de la mina Calenturitas, la cual se ubica entre los municipios El Paso, La Jagua de Ibirico y Becerril han denunciado que se les están violando sus derechos laborales y buscan un apoyo de las autoridades.

José Fernando Amaya, uno de los afectados, aseguró que son personas que están enfermas y que fueron despedidas, por lo que demandaron a la empresa y fueron reintegrados en fallo de primera instancia, por lo que Prodeco apeló y en segunda instancia ya existen fallos a su favor.

“Hace dos años a mí me botaron enfermo, yo los demandé y gané en primera instancia, me reintegran pero apelan a una segunda instancia que falló a favor de la empresa y están despidiendo a los que fueron reintegrados. Yo tengo cuatro hernias y trabajaba como operador de maquinaria pasada, pero ahora me restringieron. Yo duré tres años que fue cuando me enfermé y me suspendieron y somos seis personas en la misma condición”, acotó el denunciante.

Amaya informó que entablaron una queja ante el Ministerio de Trabajo y piden un amparo porque aseguran les están vulnerando sus derechos como trabajadores. “Si nos sacan nos toca cruzarnos de mano porque ninguna otra empresa nos va a recibir, lo que dejaría a nuestras familias desamparadas”, expresó.

La Secretaría de Minas de El Paso tuvo que intervenir en la situación que se presenta entre los trabajadores de la mina La Francia, que han protestado por la inestabilidad laboral que les representaba la empresa EPSA.

