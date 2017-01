“Todos los días temí por mi vida”: Octavio Figueroa

El comerciante Octavio Figueroa, que fue secuestrado hace nueve meses por el Eln y liberado el pasado 31 diciembre, aseguró que temió por su vida “todos los días” de su cautiverio y dijo desconocer si se pagó un rescate a cambio de su libertad.

“Todos los días temí por mi vida. Me encomendaba a Dios y le pedía que así como me acostaba, me levantara. A las seis de la tarde me ponían una cadena y así estaba hasta el día siguiente”, manifestó en declaraciones a Caracol Radio.

Figueroa, de 66 años de edad, fue entregado a su familia el día de fin de año en el caserío de Majayura, departamento de La Guajira.

El comerciante destacó que sin darle grandes explicaciones, sus secuestradores le taparon la cara y lo subieron a un auto en el que viajó toda la noche hasta llegar a la frontera con Venezuela, allí lo abandonaron después de confirmarle que su familia vendría por él por la mañana.

“El que menos entiende soy yo”, observó Figueroa, que fue secuestrado cuando se dirigía en su vehículo al complejo minero del Cerrejón y señaló que los guerrilleros del Eln le indicaron que su rapto fue obra de la delincuencia común y que ellos “se habían hecho cargo” de él.

En Colombia se han dado varios casos como este, en el que una persona es secuestrada por delincuentes comunes que luego “venden” la víctima a guerrilleros que se lucran con el rescate financiero pagado por las familias.

Sobre su situación actual, Figueroa manifestó que se encuentra bien de salud a la espera de recibir un completo chequeo médico.

El Gobierno y el Eln, retomarán el próximo 10 de enero en Quito los contactos para tratar de iniciar formalmente una negociación de paz.

El jefe del equipo negociador del Gobierno Eln, Juan Camilo Restrepo, reiteró hoy que espera que esa guerrilla libere también al congresista Odín Sánchez, de quien se divulgó una prueba de supervivencia el pasado 31 de diciembre, para poder iniciar el diálogo.

Odín Sánchez Montes de Oca se canjeó en abril pasado en el selvático departamento del Chocó, en el oeste del país, por su hermano Patrocinio, que estaba secuestrado por el Eln y sufría graves problemas de salud.

“El requisito para sentarse a la mesa de negociación es que lo liberen, pero la prueba de supervivencia es un hecho positivo que hay que saludar con optimismo”, subrayó hoy el funcionario en declaraciones a La W Radio.

EFE