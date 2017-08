Tercerización de Emdupar será llevada a audiencia pública

Concejo de Valledupar concluyó que al contrato de ‘tercerización’ de servicios de Emdupar, se le debe revisar la letra menuda y el personero municipal convocó a audiencia pública para analizar los pros y contras de esa decisión en la empresa de servicios públicos.

Revisar y estudiar el contrato de ‘tercerización’ de la empresa Emdupar, fue una de las conclusiones de la mesa de trabajo convocada por el Concejo de Valledupar para conocer a detalle la contratación de una empresa que entraría a operar los servicios de la empresa de servicios públicos.

Durante la mesa de trabajo, el gerente de Emdupar explicó cada una de las recomendaciones dadas por la Superintendencia de Servicios Públicos, las cuales eran la inyección de recurso privado, traslado de 20 mil millones de pesos por parte de la administración municipal o la intervención de la Superservicios, dando claridad que el plan de salvamento fue la opción para buscar estrategias que permitan “salvar” la empresa de la crisis.

Quien se vio muy preocupado con la situación de Emdupar, fue el concejal Gabriel Muvdi, quien dijo que lo que hoy sucede con Emdupar no es más que falta de gobernabilidad y de gerente para esta empresa, aludiendo que es falta de voluntad que Armando Cuello indique que no hay suficiente personal en la empresa, lo que demuestra que no hay interés en mejorar las condiciones desde el interior de la empresa de servicios públicos.

La audiencia pública

Ante el Concejo Municipal de Valledupar, el personero Alfonso Campo Martínez convocó una audiencia pública para debatir la tercerización de Emdupar, programada para el 12 de septiembre en las instalaciones de Archivo Departamental Aníbal Martínez Zuleta.

“La audiencia pública tiene como objetivo principal informarle a la ciudadanía si la tercerización de Emdupar es viable o no, y cuáles serían sus beneficios y perjuicios para el municipio. Allí estarán invitados de la Superintendencia de Servicios Públicos, la Comisión Regional de Moralización, el alcalde Augusto Ramírez Uhía y concejales de Valledupar”, dijo Alfonso Campo Martínez, personero municipal.

El delegado de la agencia del Ministerio Público explicó que se integrará una comisión de alto nivel conformada por exgerentes de Emdupar, exalcaldes y la comunidad, para tener distintas perspectivas sobre la situación de la empresa prestadora de servicios públicos que ayuden a sacar las mejores conclusiones por el bien de la ciudad.

La audiencia pública es un mecanismo de participación, reglamentado en La Ley 489 de 1998, que permite recibir quejas de la comunidad sobre el uso de los recursos públicos, y a la vez las entidades le rinden cuentas a la ciudadanía.

Inhabilidad de concejales sería removida

La Procuraduría General de la Nación deberá responder en unos días la solicitud de revocatoria al fallo que favoreció a 15 concejales de Valledupar por la elección del excontralor, Álvaro Castilla.

Así lo reveló el Tribunal Administrativo del Cesar, en razón de una acción de tutela formulada por el líder comunal, veedor ciudadano y abogado, Álvaro Castilla, quien aprovechó la reciente visita del procurador Fernando Carrillo para ponerlo al tanto de la presuntas irregularidades surgidas durante el fallo en segunda instancia de los concejales y solicitó que sea tenida en cuenta la decisión en primera instancia que los inhabilitó al hallarlos responsables y se revoque la segunda instancia que los libró de toda responsabilidad.

Molina formuló un derecho de petición con fecha del 5 de abril de 2017 ante el ente de control solicitando a la Procuraduría revocar el segundo fallo que dejó sin efectos la sanción de destitución inhabilidad por 13 años a 15 concejales de Valledupar, por elegir a quien no figuraba primero en la lista del concurso de mérito.

En primera instancia la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa tuvo en cuenta el posible conflicto de intereses detrás de la elección del contralor municipal, Álvaro Castilla, quien como resultado del primer fallo resultó destituido y el Consejo de Estado solicitó el nombramiento del primero en la lista de elegibles, ubicando hasta el momento como contralor a Omar Javier Contreras Socarrás.

Los concejales inmersos en el falló que los destituyó en primera instancia son Guido Andrés Castilla González, Wilber Hinojosa, Eudes Orozco, Víctor Julio Alvarado, Ciro Guzmán Chinchía, Yesith Triana, Gabriel Muvdi, Dorismel Celedón Vega, Carlos Picón, Luis Miguel Santrich, José Rafael Gómez, Jaime Bornacelly, José Amiro Araméndiz, Wilfrido Ortiz y Alex Pana.

Por Adriana Palomo