“Nosotros tenemos que cumplir”: Sergio Jaramillo

En una reunión convocada por Proantioquia y su presidente, Rafael Aubad, el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, impulsó la participación en ese espacio de los alcaldes de los municipios en los que están ubicadas las zonas veredales del departamento de Antioquia y aseguró que es fundamental el cumplimiento del Acuerdo pactado en La Habana.

Con la presencia de la Alcaldesa de Remedios, Lucía Carvajal; el Alcalde de Ituango, Hernán Álvarez y el Alcalde de Dabeiba, Antonio Lara, quienes contaron la buena experiencia de sus municipios en esta fase, Jaramillo invitó a las autoridades locales a enfrentar el reto de la implementación con los liderazgos que hoy ya existen en los territorios “es crítico que esto se arme bien. Esto no es un asunto sólo de plata sino de gestión y de la gente que está enfrente. Les hago una invitación a que ustedes nos ayuden a identificar las personas que tengan los perfiles para manejar esto en las regiones”.

Con respecto al rol del sector privado, el Comisionado invitó a los empresarios a pensar no sólo en recibir a ex combatientes en sus empresas sino a ver cómo pueden contribuir a los proyectos que harán parte de la reincorporación a la vida civil de las Farc “por qué no podemos inventarnos un modelo en Antioquia de apoyo empresarial a las zonas y a esos procesos. Son unos retos comparativamente pequeños pero muy estratégicos (…) amigos empresarios por qué no piensan en cómo pueden apadrinar procesos que le den estabilidad y viabilidad a esos proyectos que van a servir para la construcción de paz”.

Por último, Sergio Jaramillo concluyó que el Gobierno ante el enorme desafío de la implementación de los acuerdos no puede sólo “esto hay que recogerlo desde las regiones y volverlo un tema de interés público de todos”.