Tecnología y tradición que emprenden

En Internet Para Kioscos (IPK) se tiene como objetivo el desarrollo continuo de las comunidades a través de herramientas de formación virtual y de autoaprendizaje, apoyando de paso las iniciativas de emprendimiento de los usuarios que acuden a los Kioscos Vive Digital.

En la vereda Chemesquemena del municipio de Valledupar – Cesar, son bastante conocidas las mochilas kankuama, resultado del ingenio de Yuneidys Esther Arias Carrillo y un grupo de compañeras quienes mediante una serie de indagaciones y capacitaciones en el Kiosco Vive Digital lograron dar a conocer y comercializar este producto que se ha convertido en orgullo para su comunidad.

Este grupo de artesanas no lograba que sus tradicionales mochilas tuvieran el reconocimiento necesario para aumentar las ganancias de su idea emprendedora. En un comienzo contemplaron la idea de desplazarse desde la vereda Chemesquemena hasta los municipios y ciudades aledañas, no obstante, esto generaría gastos que no podían costear. Por ello, y buscando una estrategia de difusión que mejorara sus ingresos económicos, Yuneidys y sus amigas acudieron al Kiosco Vive Digital y a través de la estrategia Comercio Responsable desarrollada por IPK y de su página IPKOMPRAS lograron promocionar y vender sus mochilas logrando que sus productos fueran valorados y reconocidos en todo el municipio así como en las zonas aledañas.

Fue entonces como gracias al uso de las tecnologías, este grupo de emprendedoras no solo aumentó considerablemente sus ingresos económicos sino que de paso demostró que la apropiación de las TIC cambia, mejora y transforma vidas.

Esto nos permite decir que el proceso de apropiación social de las TIC es cada vez más amplio y cercano a las personas, con el tiempo la tecnología hará parte de la vida de todos los colombianos.