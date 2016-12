Sufrió un fatal accidente cantando su canción favorita

El pescador alcanzó a recibir atención médica, incluso fue trasladado a la Clínica Buenos Aires de Valledupar, donde la madrugada de ayer murió, en la unidad de cuidados intensivos.

Edinson Peinado Salas, pescador de 46 años de edad, nacido y residente en el corregimiento de Campo Payares, jurisdicción del municipio de Simití, Bolívar, murió en un aparatoso accidente de tránsito cuando viajaba como pasajero en una motocicleta a comercializar pescado en el municipio de Gamarra, Cesar.

“Presentí al final de la partida mire el rey, como caía y me tocó perder, porque así son las cosas de la vida lo que más alto se tira, más duro se da al caer”, dice una estrofa de la canción la canción ‘La dama del ajedrez’, del compositor Rafael Manjarrés e interpretada por Beto Zabaleta, cual entonaba el pescador en su último viaje.

Así lo reveló su primo Juan Alberto Peinado Díaz, conductor de la motocicleta, quien resultó herido.

“Con ese disco, lo vamos a despedir mañana viernes, (hoy) en horas de la tarde cuando será su sepelio en el cementerio de la población. Él quería que su familia y sus amigos lo recordaran, siempre cuando escucharan ese disco y así se hará su última voluntad”, agregó su compañera sentimental Alexandra Cruzado, quien además recordó que su marido era un apasionado por ese tema musical el que pedía que lo repitieran varias veces cuando llegaba a una cantina o departía en su casa.

Explicó que ellos siempre viajaban juntos en motocicletas diferentes, pero ese 26 de octubre pasado, no lo pude acompañar porque tenía que hacer otras diligencias.

“Nos despedimos y no tuvimos una sola comunicación, después me llamó el primo que se habían accidentado en zona rural de Gamarra”, agregó.

El pescador alcanzó a recibir atención médica, incluso fue trasladado a la Clínica Buenos Aires de Valledupar, donde la madrugada de ayer murió, en la unidad de cuidados intensivos.

Por Abdel Martínez Pérez