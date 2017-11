Silvestre apadrinará parque de Bello Horizonte

Encuentro entre Silvestre Dangond, el alcalde Augusto Daniel Ramírez y funcionarios de la Secretaría de Obras.

El cantante vallenato Silvestre Dangond se reunió con el alcalde Augusto Daniel Ramírez Uhía, para darle la noticia y empezar lo más pronto posible las gestiones pertinentes para formalizar el proyecto que beneficiará a niños y niñas de la comuna cinco de Valledupar.

La administración municipal quiere incrementar los espacios de interacción y socialización que beneficien a la comunidad. Por eso, Silvestre tan pronto conoció la noticia, inició una conversación con el Secretario de Obras Municipal, encargado de analizar los planos y ultimar detalles que concreten el proyecto.

Bello Horizonte será el barrio beneficiado del apoyo que, en calidad de responsabilidad social empresarial, hace Silvestre Dangond. El alcalde Ramírez dijo a través de un comunicado de prensa: “…Silvestre Dangond, un hombre que ha aportado mucho a nuestra música, que ama esta tierra, decide, por responsabilidad social empresarial y por su amor a los niños discapacitados de Valledupar, aunar esfuerzos para que podamos construirle un parque, con todas las condiciones de accesibilidad a los discapacitados, los niños más pobres vamos a hacerles el parque de Bello Horizonte”.

El cantante expresó que piensa que el “amor que siente uno por su tierra se tiene que ver reflejado no solamente en palabras si no en hechos, y esto a mí me ha encantado, cuando conocí la idea, no dudé en ningún momento. Pienso que hay que dejar una motivación para que todos mis colegas también se animen y le dejen a Valledupar; es que nos hemos lucrado mucho…”.

El parque tendrá una estructura especial que facilitará el acceso a niños en situación de discapacidad del barrio Bello Horizonte. Se estipula que las obras sean entregadas a mediados del 2018 y de la inauguración se encargará el mismo Silvestre.

Por Eduardo Moscote

Eduardo.moscote@elpilon.com