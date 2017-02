Siete años de cárcel por matar a su hermano

En principio se dijo que la discusión desencadenó la muerte de Diomedes Osorio fue generada por una disputa de tierras, versión que fue desmentida por uno de los hijos de la víctima.

Luis Osorio García pagará siete años y seis meses de prisión por haber asesinado a su hermano Diomedes, en una finca ubicada en inmediaciones de la vereda La Guajirita, jurisdicción del municipio de Becerril, en julio de 2013.

Las primeras versiones sobre el hecho, indican que Luis Osorio accionó el gatillo de una escopeta calibre 16, a corta distancia, disparando en el tórax a su hermano, lo que le causó la muerte de manera instantánea. En principio se dijo que la discusión fue generada por una disputa de tierras, versión que fue desmentida ayer por uno de los hijos de la víctima.

Jorge Leonardo Hernández, hijo de crianza de Diomedes Osorio, relató los momentos en que su padre fue asesinado por su victimario. “Él (Luis Osorio) me iba a matar era a mí, pero mi papá se atravesó y le disparó con una escopeta, cuando mi papá cae, mi mamá me dijo que corriera, porque ahora me iba a matar a mí. Ese señor estaba cargando de nuevo la escopeta para dispararme, yo corrí y se fue detrás de mí, afortunadamente me le escapé”.

Desmiente las primeras versiones que indicaban que a Diomedes Osorio lo habían asesinado por unas tierras. “Es completamente falso que a mi papá lo hayan matado por unos predios, él era una persona muy pacífica, también es falso que mi papá haya atacado con un machete a ese señor, el machete que tenía en la mano es por sus labores de campo, incluso hubo dos testigos falsos que ni siquiera estuvieron en el lugar de los hechos, la discusión era por unos burros que habían en la finca Canta Claro, las diferencias venían desde mucho antes”, aclaró Jorge Leonardo Hernández.

Los dos implicados en este proceso judicial, víctima y victimario, son hermanos del acordeonero Dagoberto ‘El Negrito’ Osorio, y se conoció que el victimario tuvo que indemnizar a la familia de Luis Osorio como parte de un preacuerdo con la Fiscalía.

