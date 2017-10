Secretaría de Salud advierte no comprar ni consumir medicamentos fraudulentos

La Secretaría de Salud dio a conocer el listado de estos medicamentos y a la vez hizo un llamado a la comunidad para que no los compre y mucho menos los consuma.

La Secretaría de Salud Departamental emitió un listado con base en la alerta sanitaria emitida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), debido a la comercialización de productos sin registro sanitario.

En la misma alerta, el Invima advierte además a la ciudadanía sobre productos a los que además de no tener registro sanitario, se les ha identificado la presencia de ingredientes no declarados que ponen en riesgo la salud de quienes los consumen.

“Estos productos se consideran fraudulentos y su comercialización en Colombia es ilegal, además se están promocionando con propiedades terapéuticas no comprobadas, transgrediendo las normas sanitarias”, declaró el Invima.

La Secretaría de Salud Departamental indicó que estos son los productos sin registro sanitario: Ultra dx Deluxe, G180, G360, Goji Pro, Pure Life Cleanse, Nitrofit, Lipoblue, 8 Anabolic Rx24, Testo Ultra, Monster Test. En su mayoría son utilizados para perder peso, tonificar músculos y potenciadores sexuales.

En el último año, el Invima ha decomisado en operativos conjuntos con autoridades judiciales y policiales más de 850.000 productos entre suplementos dietarios y potenciadores sexuales fraudulentos, y ha retirado por incumplir la normatividad sanitaria y exponer la vida de los consumidores 4.778 publicaciones de estos productos de plataformas de comercio electrónico.

De acuerdo con muestras analizadas en los laboratorios del Invima en el marco del programa ‘Demuestra la Calidad’, la gran mayoría de estos productos milagrosos publicitados por Internet contienen sustancias no autorizadas como Sibutramina, Sildenafilo y Metilhexanamina, que pueden convertirse en un peligro para la salud y las vidas humanas.

