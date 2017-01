¡Se terminó esta vaina!

Por: José M. Aponte Martínez





Hoy, como muchas veces, estoy tapao, en blanco, no coordino ni logro ordenar las ideas, tal vez por un leve y molestoso dolorcito de cabeza que tengo, mal endémico en la familia Aponte, pero ya, bien temprano a las 4:00 A.M. me tomé unas gotas de Migrañón, que es igualito a la Neosaldina, pero cuesta la mitad, pero en todo caso caros ambos, pues Colombia ocupa el deshonroso primer puesto en el mundo en los elevados precios de las medicinas y dentro de unos 10 minutos la cefalea como le llaman los médicos al dolor de cabeza, desaparece y para ello me voy a echar una recostadita y ya sin malestar veo a ver qué puedo hacer o escribir.

Bueno, pasó el cuarto de hora y el dolor cedió, me levanto ya tranquilo entre oscuro y claro, me tomo un rico, aromático y revitalizador tintico que puntualmente me ofrece Mercy y las dos primeras pastillas de las 10 que me despacho en el día, me asomo a la ventana del patio, veo y por lo que veo pienso con preocupación que mis vecinos Carlos Gnecco y Tico Paba no leen mis columnas y si las leen no las entienden o les importa un carajo lo que en ellas digo, porque a pesar de haber explicado en estos días que en esta época de verano no se deben podar los árboles, le pegaron una macoquera a los mangos y descuartizaron los frondosos palos que buena sombra y ricos frutos daban.

Siquiera los mandaron a masacrar con machetes y no con motosierras como los cauchos de la inconclusa Simón Bolívar, porque la motosierra seca los árboles y si no pregúntenle a mi hermano Tico, que lo hizo y su hermoso, productivo y frondoso mango se secó y tuvo que sembrar otro y va a esperar 3 ó 4 años para volver a tener la dicha de ver una canasta llena de esa rica fruta para repartirla entre sus hermanos y amigos. Léanlo bien señores podadores, agrónomos e ingenieros ambientales, la motosierra seca los árboles sino se curan las heridas que le producen y para ello mi querido cuñado el agrónomo Orlando Olmos aconseja usar Arbokol, Pasta Bordelés o un Hormonal de Colinagro que son curativos y cicatrizantes.

¿Harían esto los bárbaros que asesinaron los cauchos y muchos árboles secos que peligrosamente adornan la ciudad por todas partes? Lo dudo y me pregunto ¿dónde está Corpocesar?

Ahora me acuerdo, que el Consejo de Estado hizo lo que hace rato ha debido de hacer y por fin se pronunció ratificando a nuestro gobernador Franco Ovalle en el cargo, para el cual fue elegido democrática y legalmente por miles y miles de sufragantes. Terminado el Calvario con la pesada Cruz, que lo mortificaba y desvelaba al igual que a su familia, especialmente a Sarita, su mamá, a sus familiares y amigos, le deseo señor Gobernador éxitos en este año que se inicia y que la suerte y Dios lo acompañen en sus futuras decisiones. Un cordial abrazo y espero verlo pronto, porque todavía no he tenido respuesta de la cita que hace un año, formalmente le solicité.

Son las 5:30 A.M., me llega el otro tinto, El Pilón y me echo otra recostadita y me encuentro la grata noticia que tenemos un nuevo senador y me alegra que el joven médico y promisoria figura política Faruk Urrutia, el hijo de Fello y Ruby haya llegado al Congreso a servirle a su Departamento. Le deseo éxitos en gestión legislativa y buena suerte en esta nueva y distinguida etapa de su vida.

Se acabó el espacio y se terminó esta vaina y ahora era cuando iba a enganchá, porque trataría de la anarquía que en esta ciudad reina en materia de Tránsito y Movilidad.