Rolando Ochoa no irá al entierro de Martín Elías

En un mensaje en Instagram, el acordeonero Rolando Ochoa, compañero en los buenos y malos momentos del cantante Martín Elías, dijo que no es capaz de ir hasta el cementerio a verlo enterrar.

“Hoy solo iré a verte porque no pienso ir a ese cementerio, hasta allá no me pidas que te acompañe porque no lo haré”, con estas sentidas palabras el acordeonero hijo de Calixto Ochoa se despidió de su amigo.

“Chao hijito de mi alma, chao mi muchachito, Dios guarde siempre de ti y de nosotros. Te amo hijo”, concluye el mensaje Rolando Ochoa, acompañado de varias caras llorando (emoticones).

El mensaje lo escribió acompañado de un vídeo de su cumpleaños, al que asistió Martín Elías luego. “Cómo olvidar este día de mi cumpleaños que te viniste de Estados Unidos porque mis amigos me organizaron una fiesta sorpresa”.

Dice que no ha llorado mucho porque el Señor le ha dado fortaleza y asegura que Martín Elías siempre vivirá en su alma. “Me dejas el pecho dolida, me dejas el alma herida”.