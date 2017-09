Revive el día en el que Martín Elías cantó a la selección Colombia

Destacando la emoción vivida por el cantante Martín Elías aquel día en que le cantó a la selección Colombia en privado, Dayana Jaimes, relató ese día en que los nervios invadieron al artista.

“Jamás olvidaré este día: Estábamos en Barranquilla y Martín me dice: Amor me llamaron para que le cantará el cumpleaños a David Ospina y yo grite de la emoción jajaja y me dijo no te emociones que no voy porque me da pena. Yo súper emocionada lo convencí y cuando nos acercábamos al hotel me decía: amor tócame el siento que se me sale (en estos momentos estoy escribiendo y siento lo mismo). Nos hicieron esperar un tiempo en el carro, todo era una sorpresa de su esposa Jessica Sterling con ayuda de su suegra. ‘El profe’ Pekerman no permitía está clase de celebraciones pero se hizo una excepción con él pero pidieron no tomar fotos, ni hacer vídeos pero para mí era una alegría y más porque sabía lo que significaba para Martin, era como un sueño para él verlos tan cerca. Estaban sus amigos de siempre, Muriel y Macnelly, que como buenos amigos fueron a saludarlo. Yo aproveché el Segundo de fama y me tomé mis fotos. Martin quería una con James pero fue difícil y no se pudo, pero su alegría fue tan grande que hasta lloró.

Nuestros corazones latían a mil . Hoy seguramente estuviéramos gritando y haciéndole fuerza a nuestro tricolor gracias Andrés Narváez por cumplirle ese sueño a Martín. Cuando salió nos preguntaba: cómo lo hice? Se me olvido la letra. Siempre se ponía nervioso al subir a una tarima. Un día su papá Diomedes Diaz (QEPD) le dijo que el día que dejara de sentir ese miedo se retirara de la música porque el aún lo sentía”.