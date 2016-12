Restitución de Tierras aspira finalizar proceso en Cesar y La Guajira en 2017

Ricardo Sabogal Urrego, director nacional de la Unidad de Restitución de Tierras. Foto: Cortesía.

A Valledupar llegó el director nacional de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal Urrego, para dar a conocer que el 80% de los procesos en el departamento del Cesar se encuentra en manos de los jueces.

El funcionario aseguró que el proceso restitutivo que inició hace cinco años está empezando a finalizar su intervención.

“En el 2016 alcanzamos el estudio del 80% de reclamaciones donde encontramos más de cuatro mil 200 solicitudes. Solamente nos queda por estudiar cerca de mil reclamaciones en el Cesar, que ya están en trámites y esperamos que en el 2017 en los primero meses podamos finalizar”, precisó.

Sin embargo, Sabogal no dio una fecha límite para terminar con las restituciones, porque aclaró que aunque en lo que corresponde a la Unidad, lo que falta es muy poco y aspiran sacarlo en el primer semestre, y los casos que quedan pendiente están en trámite, la parte de los jueces lo manejan. “Eso depende de su dinámica legal. Esperemos que prontamente ellos definan la situación”, acotó.

La Unidad gestionó la restitución de 2.400 hectáreas a campesinos, lo que fortaleció la confianza de las víctimas del conflicto armado en la gestión de la entidad. Asimismo 770 demandas fueron presentadas para recuperar predios despojados a víctimas del conflicto armado y finalmente 22 casos fueron estudiados por tratarse de afectaciones territoriales a comunidades indígenas y afrodescendientes.

Dijo, además, que el Cesar ha dado respuesta al 76% de las solicitudes recibidas sobre 17 municipios microfocalizados en el departamento, entre los que se encuentran: Valledupar, Agustín Codazzi, Pelaya, El Copey, Curumaní, Pailitas, Tamalameque, Becerril, Chimichagua, San Diego, Astrea, Bosconia, Manaure, La Paz, Chiriguaná, El Paso y La Jagua de Ibirico.

No obstante, en La Guajira se muestra otro panorama, pero Sabogal Urrego afirmó que esto se debe a que por el volumen de reclamos en el Cesar no habían ido al vecino departamento, porque no era un tema prioridad, teniendo en cuenta que son menos reclamaciones.

“En el 2017 soltamos Cesar y cogemos Guajira que no es un departamento muy afectado, son unas 400 reclamaciones”, aseguró.

En La Guajira se gestionó la restitución y formalización de 587 hectáreas, a favor de los resguardos indígenas de Menkue, Misaya y La Pista de la etnia Yukpa, en el municipio de Codazzi. De la misma manera se gestionó la restitución y formalización de 469 hectáreas, a favor de la comunidad Indígena Wayuu de Nuevo Espinal, en Barrancas, La Guajira.

El reto es llegar a 15 municipios de La Guajira en 2017 para dar respuesta a las solicitudes sobre predios ubicados estas poblaciones.

“Yo siento que los que debían reclamar ya reclamaron, sin embargo muchas personas intentaron timar la ley, obtener provecho indebido”, concluyó Sabogal.

Andreina Bandera / EL PILÓN

Andreina.bandera@elpilon.com.co