“Nuestro propósito es construir paz con justicia social en democracia”: Imelda Daza

Foto / Cortesía Iván Márquez e Imelda Daza serán algunas de las caras visibles de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común en las próximas elecciones colombianas.

Teniendo como base su ideología política y social, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que nació como partido político después de la dejación de armas de la guerrilla de las Farc, aspirará a quedarse con la Presidencia de la República en los próximos comicios electorales.

Son el primer movimiento con candidatos concretos, eso lo destaca Imelda Daza Cotes, quien será la fórmula de Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, elegido como candidato presidencial.

El anuncio que se hizo la mañana de ayer en Bogotá, llevó consigo además la postulación de Iván Márquez, el jefe negociador de la exguerrilla en el proceso de paz, y Jesús Santrich, para liderar la lista que propone la Farc para Senado y Cámara respectivamente.

Los otros integrantes para la lista al Senado la componen Pablo Catatumbo, quien comandó en Cauca; Carlos Antonio Lozada, excomandante en el bloque Oriental; Sandra Ramírez, viuda de ‘Manuel Marulanda’, fundador de las Farc, y Victoria Sandino, que estuvo en las filas de esa exguerrilla en el Caribe.

Para la Cámara explicaron que Jesús Santrich será el candidato por el Atlántico; Byron Yepes, por Bogotá; Jairo Quintero, por Santander; y Marco Calarcá, quien encabezó por la exguerrilla el mecanismo de monitoreo y verificación de cese del fuego, irá por el Valle.

Todos estos detalles fueron revelados en rueda de prensa, un día después de que el Consejo Nacional Electoral diera aval para este partido político que participará en las elecciones del 2018.

En caso de que en las votaciones este partido no llegue a las 10 curules a que tiene derecho por haber firmado el fin del conflicto, estos cupos se les asignan automáticamente. Y si la Farc logra más de 10 curules, de igual manera se respetará.

Imelda Daza Cotes, una vallenata con raíces políticas de izquierda, habló con EL PILÓN y explicó las intenciones de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. También criticó a quienes no definen un partido para enfrentar el proceso electoral, incluyendo a los candidatos que participarán por firmas.

¿Qué significa su presencia como fórmula, en la vicepresidencia, de Rodrigo Londoño para las elecciones para Presidencia de la República por las Farc?

Significa que el partido tiene una mujer aspirando a la vicepresidencia y son consecuentes con lo acordado en La Habana, de darnos protagonismo, son consecuentes con su consigna de que la paz tiene rostro femenino. Para el proceso de paz, igualmente es muy importante la participación nuestra, nosotras las mujeres hemos sufrido el rigor de la guerra (…) tenemos que asumir el protagonismo que nos corresponde, no queremos más guerra porque ninguna madre colombiana está dispuesta a seguir criando hijos para la guerra.

Creo que es significativo para el pueblo colombiano que este nuevo partido ya tenga definidas sus candidaturas y que consecuentes con el acuerdo, se disponen a hacer campañas políticas y a participar en todos los escenarios con una propuesta para el país, que definitivamente dejaron las armas y abandonaron esa lucha para asumir responsabilidades en la sociedad civil, con las herramientas legales.

Oficialmente son el primer partido político en mostrarle sus candidatos a Colombia. ¿Por qué tomaron esa decisión?

Hay vacilaciones (de candidatos) quienes se avergüenzan de los partidos a que pertenecen y prefieren recoger firmas, otros tienen partido pero se sienten inseguros frente a las capacidades para convocar electorado, se enredan en las componendas entre grupos políticos a ver cuál es la mejor negociación, la mejor alianza. En este caso no, en este partido hay confianza en las fuerzas propias y confianza en que se hará una buena campaña para lograr el triunfo.

¿Cuál es el mensaje de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común para llegar a la Presidencia?

Vamos a presentarle al país una propuesta de la nueva Colombia, pero en general podemos decir de manera resumida: nuestro compromiso fundamental se enmarca en el propósito de construir paz, con justicia social en democracia. Tenemos una democracia frágil, precaria, se cree que es participar en elecciones cada dos años, eso es apenas un aspecto; nosotros reclamamos democracia económica, reducir tanta inequidad, tanta pobreza, reclamamos participación ciudadana y garantías para que la ciudadanía pueda expresarse, tenga derecho a la protesta.

El anuncio de querer la presidencia de Colombia causó críticas, muchas por los opositores y comunidad en general. ¿Cuál es su mensaje esos inconformes que rechazan las aspiraciones de la Farc?

La democracia es pluralismo, no podemos aspirar a que todos los colombianos piensen igual y tengan la misma visión de los hechos. Hay diferencias porque muchos piensan que Rodrigo Londoño no puede ser presidente de Colombia porque fue un guerrillero, es una posición absurda, le falta información a esa persona, le falta conocer más la realidad del país y la guerra; este país nunca logró entender la guerra y por eso ahora no puede entender la paz. Trabajaremos en esa dirección.

Así como esa persona cree que Rodrigo Londoño no puede ser presidente de Colombia, puede haber otros millones pensando que la izquierda en este país no es la responsable de las calamidades que tenemos, no es la responsable de la corrupción, no ha sido la responsable de la violencia, es resultado de la injusticia social y de la falta de oportunidades. No somos los culpables de la tragedia que ha vivido el país, pero sí somos solución a los problemas que tenemos los colombianos. A la ciudadanía hay que pedirle mayor reflexión.

¿Cuándo tendremos al partido socializando esta propuesta en el Cesar?

Lo haremos a partir de la semana entrante.

¿Recuadro sabía usted que…

Imelda Daza Cotes es oriunda del municipio de Manaure, Cesar, y en 1986 fue elegida concejala de Valledupar por la Unión Patriótica, pero no pudo desempeñarse en el cargo porque en esa época comenzó el exterminio de los militantes de la UP y por eso ella tuvo que vivir 25 exiliada en Suecia. Además, en las pasadas elecciones regionales fue candidata a la Gobernación del Cesar?

El acuerdo de paz de La Habana establece que la Farc tiene derecho a cinco curules en el Senado y a cinco en la Cámara, pero debe participar como partido con sus candidatos en las elecciones que serán el 11 de marzo.

Rodrigo Londoño está en Cuba, recuperándose de un cuadro hipertensivo que sufrió hace ya varios meses en Colombia.

Por Carlos Mario Jiménez

Carlos.jimenez@elpilon.com.co