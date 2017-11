Poesía y alegría en el regreso de Iván Villazón

Iván Villazón y Saúl Lallemand presentan ‘Solo quiero amor’ y ‘Tú caes’, dos canciones en el marco del fin de año.

La poesía sanjuanera reaparece en el vallenato con la voz de Iván Villazón y el acordeón de Saúl Lallemand, quienes entregaron dos canciones como preámbulo de su próximo disco.

‘Solo quiero amor’, de la autoría de Amilkar Calderón, es la obra que desde ya atrapa a los ‘villazonistas’ por el mensaje, melodía y arreglos, un hecho que se ha destacado porque en los últimos compactos que han salido al mercado el vallenato auténtico ha pasado a un segundo plano. El otro tema es de ‘Gabby’ Arregocés y se titula ‘Tú caes’, lleno de notas alegres y una letra jocosa.

“Cuando sale el sol, la luna no está y ese es el andar que me tienes realidad, ombe así me duela el alma: oye soledad descansa, déjame perder mi libertad en unos ojos lindos que me roben la razón, en un cuerpo hermoso, que me quiera”, es el estribillo inicial al que Villazón le imprime el toque vallenato gracias a los arreglos del rey vallenato 1998.

‘Solo quiero amor’ parece convertirse en la bandera de Villazón para el fin de año, porque además narra la víspera de la Navidad.

La presentación oficial de este par de canciones fue el jueves anterior, el ‘Cantor de Cantores’ una vez anunció que ya estaban disponibles en las distintas plataformas digitales, partió hacia Barranquilla donde ayer viernes trabajó en plan de promoción en los distintos medios de comunicación.

Villazón y Lallemand estuvieron a punto de separarse, después de una discusión que tuvo epicentro la capital del Atlántico. El cantante nacido en Valledupar narró que con la ayuda de personas como Ernesto Lacera y otros que se acercaron a mediar, las rencillas terminaron y para demostrar su entusiasmo, retomaron el proyecto que venía adelantado desde el año anterior.

Los trabajos de grabación se realizaron con la asesoría de Javier Mugno en la capital del Cesar, apareció además el corista Erick Escobar en la parte de voces.

Cabe recordar que ‘El camino de mi existencia’, el más reciente trabajo de Villazón y Lallemand fue designado como el mejor del año 2014, gracias a que alcanzó éxitos como ‘Una canita al aire’, ‘Que vuelva’, ‘La yuca y la tajá’, ‘De amanecida’, entre otros.

Por Carlos Mario Jiménez

Carlos.jimenez@elpilon.com.co