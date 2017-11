Plazoleta de la Gobernación del Cesar invadida de indígenas

De manera indefinida, un grupo de indígenas wiwas y kankuamos permanecen en la gobernación del Cesar.Joaquín Ramírez/EL PILÓN

Lo que parecía una manifestación momentánea terminó con el acantonamiento indefinido de dos etnias indígenas de la Sierra Nervada de Santa Marta en la plazoleta de la Gobernación del Cesar.

Más de cien integrantes de las etnias kankuamas y wiwas permanecen en las afueras del edificio Alfonso López Michelsen, como consecuencia de la minga que se registró el jueves anterior en las calles céntricas de Valledupar, en el marco de la manifestación nacional promovida por la Organización Indígena de Colombia.

En primera instancia, la etnia arhuaca también hizo parte activa de la marcha, pero sus integrantes optaron por marcharse hacia la Casa Indígena, mientras que el resto permanece en las afueras de la Gobernación del Cesar.

Ante esta situación, el secretario de gobierno departamental Manuel Rodolfo Márquez advirtió que “seguimos en toda la disposición de diálogo, pero ellos deben considerar el despeje del sitio, esto no estaba dentro de lo que se habló con anterioridad. Ellos dijeron que se estacionarían durante dos horas para anunciar un comunicado, pero esto no se dio. El gobernador se ofreció como canal de dialogo entre ellos y el gobierno. Esto no deja de generar zozobra entre los funcionarios y personas que hacen sus diligencias en la gobernación, sin embargo, hasta ahora el servicio es normal y ojalá se mantenga de esa forma”.

Por su parte, el gobernador indígena kankuamo, Jaime Arias aseguró que no se irán de la gobernación hasta que no se instalen las mesas de trabajo. “En ningún momento nos comprometimos en irnos de la gobernación. Vamos a esperar a que se instalen las mesas de diálogos, esta es una marcha pacífica y no como la del año pasado cuando bloqueamos la gobernación durante una semana. Estamos esperando a los Chimilas”, advirtió el líder.

Lamentó que “han pasado casi ocho años del mandato del presidente Juan Manuel Santos y no nos va a dejar nada, eso nos preocupa, nuestras peticiones están en el pliego nacional, tenemos algunos procesos como el reconocimiento al decreto de la línea negra, el tema de la minería es importante y otras necesidades de corte regional”.

Según dijeron los líderes indígenas, en las próximas horas miembros de la etnia Chimila, se sumarán a la concentración pacífica en las afueras de la Gobernación del Cesar.

Nibaldo Bustamante/EL PILÓN