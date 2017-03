Pasemos del trino al hecho frente a la corrupción

Por:





De acuerdo con un informe publicado por la Sociedad Colombiana de Economistas (SCE) en el 2011, la corrupción le ha costado al país, desde 1991 hasta el 2010, alrededor de 189 billones de pesos, un promedio anual de entre 9 y 10 billones de pesos, dicho de otra forma, al año los corruptos nos han robado a cada uno de los 45 millones de Colombianos 488 mil pesos.

La corrupción se ha vuelto pan de cada día, hechos de corrupción graves como Odebrecht, Reficar, Saludcoop, Dian, alimentación escolar, desfalcos al sistema de salud, regalías y no vamos muy lejos, todo lo que lamentablemente está sucediendo con nuestro hermano departamento de La Guajira, pero para los colombianos no han dejado de ser simples noticias más del día.

Nos indignamos, nos rasgamos las vestiduras, pero frente a lo cual no vamos más allá de expresar nuestro malestar a través de las redes sociales, no pasamos de lo que pueda lograr un trino que puede ser o no determinante en mover la inconformidad de la opinión nacional.

Como si no fuera suficiente nuestra lamentable paquidermia frente a los corruptos, también muchas personas admiran, idolatran y hasta defienden a quienes nos roban, a quienes se dan la gran vida a costa de la pobreza de la mayoría, eso era lo único que nos faltaba.

México nos acaba de dar sopa y seco, 15 millones de mexicanos salieron a protestar a las calles con una gran jornada de marchas en los diferentes estados denominada ‘Vibra México’, rechazando las decisiones recientemente adoptadas por Trump y la corrupción en la que también se encuentran sumidos.

¿Seguiremos el ejemplo de México? ¿Seguiremos limitándonos a pronunciarnos a través de un trino?

Estamos en un mar de corrupción, la historia nos juzgará por ser pasivos o distinguirá por tomar acciones contundentes frente a los corruptos.

En este sentido conmino a que tomemos el ejemplo de los mexicanos y salgamos a las calles a protestar, a hacernos sentir por medio de marchas y movilizaciones despreciando a los corruptos que nos están arrebatando la plata de nuestros bolsillos.

Otra forma de actuar para frenar a los corruptos es a través del mucha veces ignorado voto, cuan efectivo es un voto a conciencia, un voto bien pensado que vaya dirigido a candidatos con hojas de vida intachables y con reconocida trayectoria.

Por ultimo bienvenidas las discusiones constructivas e invito a que propiciemos debates, foros y escenarios de participación en los que estemos involucrados los gremios, las universidades, los líderes comunales, las organizaciones juveniles y de mujeres, las autoridades administrativas, etc. para que en estos espacios denunciemos a los corruptos y discutamos estrategias y medidas para contrarrestarlos.

Es hora de que nos sacudamos, es hora de transformar nuestra indignación en acción, es hora de que vibremos como México, es hora de que pasemos del trino al hecho, de lo contrario, como dicen popularmente, no habrá trapo para la diarrea.

Por Oscar Rubio Navarro