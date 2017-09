En pleno vuelo, Papa Francisco confesó qué fue lo que más le impacto de Colombia

Foto: AFP

Como era de esperarse muchas fueron las anécdotas que surgieron de la visita del sumo Pontífice al país, sin embargo solo una imagen basto para que este viaje quedará para siempre en su memoria.

En medio de una rueda de prensa que concedió a periodistas de varios países durante el vuelo que lo llevaría a Roma, el Papa Francisco confesó algunos detalles que conquistaron su corazón durante su estadía en el territorio colombiano, puntualizando en una imagen que, según él, es la esperanza más grande que tiene el país.

“Lo que más me ha llegado de los colombianos en las cuatro ciudades ha sido la gente en las calles, saludándome. Lo que más me ha llegado es que el papá, la mamá, alzaban a sus niños para hacérselo ver al papa para que el papa lo bendijera. Como diciendo: este es mi tesoro, esta es mi esperanza. Este es mi futuro. Yo te creo. Esto me ha llegado. La ternura, los ojos de esos padres, de esas madres. Precioso, precioso. Esto es un símbolo. Símbolo de esperanza, de futuro. Un pueblo que es capaz de hacer hijos y después los muestra, los hace ver así, como diciendo: este es mi tesoro, es un pueblo que tiene esperanza y tiene futuro. Muchas gracias”, dijo Francisco a los periodistas.

Una vez mas, el Sumo Pontífice aprovecho para resaltar y agradecer el esfuerzo y el ejemplo que entrega el pueblo colombiano.

Sobre su estado de salud, el religioso aseguró estar bien y agregó :”me agaché para saludar a un niño, no vi el cristal y¡pum!”.