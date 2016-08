Ordenan arresto al alcalde de San Juan del Cesar

Luís Manuel Daza Mendoza, alcalde de San Juan del Cesar.

El Juzgado Promiscuo Segundo Municipal de San Juan del Cesar impuso una sanción de tres días de arresto y una multa de dos salarios mínimos mensuales legales en contra del alcalde de este municipio Luís Manuel Daza Mendoza, por un incidente de desacato a una tutela impetrada por la señora Bertha Rosario Mejía Acosta, quien reclama se le haga efectivo el pago de unos recursos correspondientes a una pensión sustitutiva, por haber laborado cerca de 10 años como auxiliar del restaurante escolar en el corregimiento de La Junta.

Los hechos que originaron la acción de tutela, se remontan al año 2014, cuando la señora Bertha Rosario Mejía, en vista de que hacía mucho tiempo venía reclamando a la administración municipal de San Juan del Cesar, en cabeza del alcalde Carlos Julio Orozco, el pago de cuatro millones 200 mil pesos, correspondientes al monto de una pensión sustitutiva por haber laborado para la alcaldía por espacio de 10 años de servicio, pero a pesar de que, según ella, había aportado toda la documentación requerida por el Fondo Nacional de Pensiones, Fonpep, siempre le ponían obstáculos para hacer efectivos sus derechos.

“Visité con mi mamá por más de 20 veces a la alcaldía, pero nunca me giraron el cheque, así que opté por meter una tutela y ni así me prestaron atención y entonces me asesoré de un abogado e interpusimos una acción de desacato, que fue fallada a nuestro favor”, explicó Rosa Elvira Díaz, hija de la accionante y del cantante Diomedes Díaz Maestre.

La tutela fue fallada el 14 de diciembre del 2014 y el fallo del incidente de desacato fue emitido esta semana por la jueza Elsy Emilia Iguarán Brito.

Por su parte, el asesor jurídico de la alcaldía de San Juan del Cesar, Carlos Mendoza, indicó que, aunque esta situación fue heredada de la pasada alcaldía, presentarán un recurso de reposición ante el mismo juzgado, como lo permite la ley y alegarán que a la señora en mención, no se le canceló el dinero porque al revisar la documentación que se debe anexar, se encontró con que no había completado todo el trámite que exige el Fonpep.

“La administración municipal no le está desconociendo derechos adquiridos a ningún exempleado, estamos en la disposición de pagar estos bonos pensionales, porque tenemos convenios con el Ministerio de Hacienda para cubrir estos gastos, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de ley, como se ha hecho en otros casos donde se presentó la documentación reglamentaria”, expresó el funcionario.

Así las cosas, se esperará la respuesta al recurso de reposición, ya sea rectificando o confirmando la orden de arresto al mandatario municipal.

Por: Jesús Eduardo Ariño Fragozo

