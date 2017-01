“Yo no lo perdono, se me salió del corazón”: papá de fratricida

Rubén Elías Franco Trigo dijo que no perdona a su hijo. foto JOAQUIN RAMIREZ

Sumido en el dolor y el rencor se encuentra Rubén Elías Franco Trigo, padre de dos hermanos involucrados en una fatal riña, uno de ellos mató al otro propinándole siete puñaladas.

La tragedia familiar, que marcó la celebración del Año Nuevo en Valledupar, sucedió en el barrio Las Palmas, al suroccidente de la ciudad, donde Neibis Alejandro Franco Guerrero, de 22 años, fue apuñaleado por su hermano Rubén Franco Guerrero, cuatro años mayor.

El fratricida, como se le llama a la persona que mata a su hermano, se entregó a las autoridades mientras y al cierre de esta edición comparecía ante un juez de control de garantías como presunto responsable del delito de homicidio.

Mientras iniciaba el proceso judicial contra el mayor de los hermanos Franco Guerrero, en las afueras del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Rubén Elías Franco Trigo precisó que el último de sus seis hijos era consumidor de sustancias estupefacientes y cuando tomaba licor su comportamiento era agresivo.

“Yo siempre le aconsejaba que no le prestara atención, que cuando estuviera así, se fuera para su cuarto y que lo dejara solo, que cuando lo viera en ese estado que mejor se encerrara en su habitación. Él está en la URI pero yo dije que no quiero saber nada de él. No lo perdono, se me salió del corazón, porque no debió actuar de esa forma”, dijo el inconsolable padre.

Así pasó

La tarde del primero de enero, Neibis Franco Guerreo había estado departiendo con unos vecinos y luego se dirigió a su casa ubicada en a la carrera 3 con calle 20 del barrio Las Palmas, allí comenzó a discutir con su hermano Rubén.

“Yo le dije a Neibis que se tomara una sopa, para que se recogiera, se bañara y durmiera, pero no quiso. Cuando estoy afuera veo que sale el otro atacándolo con el cuchillo”, relató el triste padre, que ahora deberá sepultar al menor de sus hijos, mientras que el otro que lleva su mismo nombre deberá permanecer en un centro carcelario a la espera de que se le resuelva la situación jurídica.

Los hermanos, Neibis y Rubén, días antes habían tenido una discusión y la tarde del primero de enero de las palabras se fueron a los golpes y a las agresiones con arma blanca.

“Se presenta un hecho de intolerancia donde resulta muerto Alejandro Franco Guerrero, quien fue agredido por su hermano Rubén Elías Franco Guerrero, esta persona presenta siete heridas por arma blanca. Estos hechos suceden dentro de la residencia y el sujeto es trasladado a la clínica Santa Isabel donde minutos después fallece”, agregó el comandante operativo de la Policía en el Cesar, teniente coronel Luis Pérez Rodríguez.

Redacción Judicial / EL PILÓN