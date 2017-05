Murió estudiante en choque de dos motocicletas

Sebastián Contreras Lemus.

Sebastián Contreras Lemus, de 15 años, le hizo el favor a un amigo de llevarlo a buscar una motocicleta y de regreso a su casa encontró la muerte, colisionó con otro vehículo similar, conducido por una mujer que omitió una señal de tránsito.

El accidente se registró a las 2:30 de la tarde del pasado miércoles, en la carrera 25 con calle 4 del barrio María Eugenia del municipio de Aguachica, en el sur del Cesar. El joven quedó mal herido al golpearse la cabeza contra el pavimento, por lo que de una Clínica de Aguachica fue remitido a Valledupar, pero en carretera sufrió un paro cardíaco y tuvo que ser recluido en el Hospital San José del municipio de Becerril, donde por más de una hora los médicos de turno trataron de estabilizarlo, pese a que venía entubado y con respiración artificial, pero los esfuerzos fueron infructuosos.

El cadáver de Contreras Lemus fue trasladado a la morgue de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la capital del Cesar, donde le practicaron la respectiva necropsia.

“Admito, que según testigos, mi primo venía a exceso de velocidad, pero él venía por su vía y la joven se vuela la señal para cruzar, pero no alcanza a frenar, porque ya la tenía encima. La conductora de la otra motocicleta resultó con golpes y laceraciones en los brazos, piernas y en otras partes del cuerpo, pero no reviste gravedad. Ella no sé cómo se llama.”, explicó Yesid Ernesto Contreras, familiar de la víctima.

Salió a hacer un favor

“’Él le había prestado la motocicleta a un primo para hacerle el favor a un amigo para irle a buscar la moto que la había dejado donde otro familiar, y de regreso a su casa, casi llegando se produjo el accidente. Fue algo impresionante, en ese lugar a cada instante se presentan accidentes de motocicletas con saldo nefastos”, agregó Yesid Ernesto Contreras.

El joven fallecido cursaba octavo grado en el colegio ‘La Unión’ en Aguachica, municipio en el que este viernes se realizará el sepelio.

Por Abdel Martínez Pérez