El mirador de Santo Ecce Homo sigue paralizado

El mirador de Santo Ecce Homo ya completó 10 años desde que empezaron su construcción y aún no está terminado.

A escasos cuatro meses de la visita del Papa Francisco a Colombia, que llegara el 6 de septiembre a la ciudad de Cartagena, surgen algunos interrogantes frente a las obras que benefician al fortalecimiento de la religión católica.

Desde hace dos años, monseñor Oscar José Vélez Isaza, emprendió una campaña para la construcción de 50 templos en la que se incluyó la construcción de una de las obras más esperadas por los feligreses católicos como lo es la Catedral Santo Ecce Homo, en el marco de los 50 años de la Diócesis de Valledupar, y que ya se encuentra con obras avanzadas.

Pero otro proyecto de los católicos que no ha tenido la misma dinámica es el Mirador de Santo Ecce Homo, ubicado en el cerro Las Antenas, al norte de Valledupar.

“Es hora de terminar el mirador del Santo Ecce Homo”, ese buen el llamado que monseñor le hizo a las autoridades locales, teniendo en cuenta que hace diez años se empezó esta obra y aún no se entrega a satisfacción a los habitantes de la capital del Cesar.

“Esta obra no es de un gobierno o de un alcalde, tiene que ser una política gubernamental porque Valledupar está muy atrasada en un campo donde en otras ciudades ha avanzado mucho, como el turismo ecológico, escenarios deportivos y la parte religiosa. El mirador de Santo Ecce Homo tiene todos esos componentes: es un sitio turístico que va atraer mucha gente, es un sitio ideal para hacer deporte como caminatas y ciclismo; y también un espacio de peregrinación religiosa”, acotó.

El Obispo subrayó que este mirador tiene todos los elementos para ser un polo de desarrollo turístico de Valledupar. “Solo la ceguera de algunos podrían dejar paralizada una obra como ésta. Invito a las autoridades, tanto municipales como departamentales, a aunar esfuerzos en pro de esta obra que es a favor de Valledupar”.

Pese al llamado público que hizo el pasado mes de abril, durante la misa mayor de Santo Ecce Homo, monseñor aún no ha recibido ninguna respuesta de los mandatarios de turno para avanzar en este proyecto.

Sin embargo, el secretario de Obras Municipal, Juan Pablo Morón, le dijo a EL PILÓN que: “el proyecto del Ecce Homo esta en formulación del estudio de prefactibilidad entre Corpocesar, la Gobernación del Cesar y el municipio para la construcción del Ecoparque del río Guatapurí, que incluiría una estación de telesillas en el cerro”.

El funcionario precisó que una de las talanqueras del proyecto es la falta de una fuente de financiación, ya que requiere una inversión cercana a los 40 mil millones de pesos.

Antecedentes

Para un informe publicado por este medio de comunicación en marzo de 2016, el secretario de Obras Municipal, Juan Pablo Morón Riveira, explicó que recibieron del mandato de Fredys Socarrás el contrato 560 de 2015, en ejecución. “El contrato está terminado, estamos en proceso de recibo de obras; es una inversión de 556 millones de pesos, el valor inicial fue de 450 millones de pesos y después se le hizo una adición de 106 millones de pesos”, sostuvo el funcionario. Dejó claro que lo firmado por Socarrás no incluía la totalidad que se necesita para culminar la mega estructura.

En esa oportunidad aseguró que la administración realizaría una valoración para indicar los que le faltaba al contrato ya mencionado. Ante la pregunta de si en esta administración se ejecutará el proyecto completo, el funcionario respondió: “Ese es un compromiso de nuestro alcalde con toda la comunidad vallenata, estamos en el proceso de valoración de las actividades complementarias para después generar el proyecto. Las metas de la Secretaría de Obras Públicas quedarán contempladas en la estrategia número dos del Plan de Desarrollo Municipal, hemos contemplado una meta de producto que se denomina ‘Construcción, mejoramiento y ampliación de todo los equipamientos públicos municipales y lógicamente ahí estará el mirador de Santo Ecce Homo”.

Sin embargo un año después, la respuesta a la misma pregunta fue “la culminación de ese proyecto depende de muchos aspectos, entre algunos el cierre financiero. Voluntad la hay toda”, indico Morón Riveira.

Por su parte, el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita, asistente a la misa en la que el monseñor Óscar José Vélez Isaza pidió apoyó para terminar la obra, explicó a EL PILÓN que la administración departamental no tiene participación en ese contrato.

“No tenemos participación en ese contrato, lo que yo quiero es que si el alcalde nos da vía libre, nosotros podemos terminar la obra. Pero primero tienen ellos que resolver el proceso contractual que tiene con la administración anterior”, resaltó.

Cabe recordar que cuando se concibió la idea de construir un mirador en el que reposaría el santo patrono de Valledupar, en el punto más alto de la ciudad, fue para que al igual que con el Cristo Redentor en el cerro Corcovado en Río de Janeiro, Brasil, los feligreses de la iglesia católica pudieran acceder a un lugar donde peregrinar, donde desarrollar el turismo religioso que generara interesantes ingresos a la ciudad.

El primer proyecto del mirador inició en el año 2007 cuando el entonces alcalde, Ciro Pupo Castro, anunció la construcción para convertirlo en el punto turístico más atractivo para propios y visitantes.

Ciro Pupo Castro inició el proyecto a través de la figura de leasing con el Banco de Occidente, por un valor de 9.500 millones de pesos, que incluía la construcción del parque Lineal de Hurtado y la escultura del patrono de Valledupar.

Así, la empresa encargada de la obra comenzó a estructurarla sin tener el permiso del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, toda vez que el cerro era un área de reserva forestal y se suspendió la ejecución de la obra.

Posteriormente, durante el periodo comprendido entre el 2009 y 2011, el entonces alcalde Luis Fabián Fernández Maestre, anunció que el monumento sería inaugurado, pero se encontró con la suspensión de las obras por una decisión de Corpocesar al estar el terreno en zona de reserva forestal

Sin embargo, después de años de lucha, durante la administración de Freddy Socarras, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible autorizó la sustracción de 16 hectáreas correspondientes al área en donde se ubica el Mirador del Santo Ecce Homo, y se da así vía libre para la terminación del monumento y la construcción de un eco parque.

Eso se hizo mediante la Resolución 1399 de 22 de agosto de 2014 de Minambiente en la que se indica: “Es viable la sustracción definitiva de la reserva Forestal Sierra Nevada de Santa Marta establecida en la Ley 2 de 1959 de 15.36 hectáreas solicitada por el municipio de Valledupar para el desarrollo de actividades consideradas de utilidad pública e interés social en el Municipio…” y el Ministerio del Interior determinó que el terreno no pertenece a ninguna etnia o comunidad.

El proyecto del mirador del Santo Ecce Homo comprende el monumento, una capilla, baños, cafetería, parqueadero, corredores y una vía en placa huella, además del parque lineal del balneario Hurtado, a orillas del río Guatapurí. De ese proyecto solo se ha hecho la adecuación del monumento y la construcción de algunos corredores hechos de forma artesanal por los ciclistas que practican deportes extremos.

Después de tantas peripecias, tanto la iglesia católica como sus feligreses y los vallenatos en general, siguen a la espera que la administración del municipio le cumpla al Santo patrono y termine el costoso mirador.

¿Sabía usted?

La figura del Ecce Homo fue diseñada por el fallecido Héctor Lombana; la estructura mide 35 metros de altura y fue culminada tras el contrato firmado entre el Municipio de Valledupar y Alexander Hernando Díaz Witt, por valor de 556.000 millones de pesos. La escultura está unida a un mirador de 30 metros de altura, que cuenta con escaleras de cemento, que todavía no han sido habilitadas al público.

Puntos de vista

Párroco Jesús Torres

“Esta obra está inconclusa, al menos la imagen de Santo Ecce Homo está terminada, pero todo lo que gira entorno a ella falta por hacer”.

Párroco Yamit Martínez.

“El mirador es una deuda con la ciudad, no solo para los católicos sino para los vallenatos como lo dijo Escalona: -Soy vallenato de verdad no creo en cuento no creo en ná, solamente en Pedro castro en Santo Ecce Homo y en nadie más-. Es una oportunidad para la ciudad de fortalecer el turismo ecológico y religioso, porque ese lugar lo permite”.

Línea de tiempo

2007 – Ciro Pupo Castro

9.500 millones de pesos

A través de la figura de leasing con el Banco de Occidente, incluían la construcción del parque Lineal de Hurtado y la escultura de Santo Ecce Homo. Quedó inconclusa.

2008 – Rubén Carvajal Riveira

Sin inversión

2009 – 2011 (periodo atípico) -Luis Fabián Fernández Maestre

Sin inversión

2015 -Fredys Socarrás Reales

556.000 millones de pesos

Contrato firmado entre el municipio de Valledupar y Alexander Hernando Díaz Witt, para la terminación artística de la réplica ubicada en el cerro de las Antenas. Fue terminada y está siendo entregada.

2015- 2016 Augusto Daniel Ramírez

La firma Geografías Urbanas contratada por la Financiera para el Desarrollo Territorial, Findeter, realizó los diseños que conjugan modernas estructuras con el entorno paisajístico del lugar.

2017

Estudio de prefactibilidad del proyecto entre Corpocesar, Gobernacion del Cesar y Alcaldía de Valledupar, inversión de 40.000 millones de pesos.