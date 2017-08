“Me propongo pelear por título mundial”: ‘Arenita’

Janner ‘Arenita’ González inició los entrenamientos en Los Ángeles, Estados Unidos.

Dos semanas después de haber arribado a Los Ángeles, Estados Unidos, con el fin de retomar su carrera boxística, el boxeador vallenato Janner ‘Arenita’ González comenzó a ‘romper las peras’ y se metió de lleno en el gimnasio, en la búsqueda de la mejor forma que le permita abrir caminos en su categoría.

Además, el cesarense establecerá su campamento de la mano de César García, su nuevo manejador. “Me motivó el profesor José Salinas, porque me llamó un día y me preguntó qué estaba haciendo, me contactó con Negrete que fue compañero de Selección Colombia y este con su apoderado César García y así estamos, vamos a trabajar”, dijo a Boxeo de Colombia el pugilista de las 154 libras.

‘Arenita’, quien tuvo su última contienda en mayo de 2015 y marcha invicto en 19 combates, realizó en Colombia una preparación de un poco más de un mes, la que ahora espera potenciar en Estados Unidos de la mano de su entrenador Nicolás Robledo para reactivarse lo antes posible, en lo que será su primer compromiso en tierras ajenas, publicó BDC.

“Desde que empezamos a hablar me metí al gimnasio. Espero que en mes y medio pueda pelear. Aunque siempre estuve entrenando, no en el gimnasio, pero sí corriendo. Dios me dio la oportunidad de estar acá, ahora toca poner de mi parte. Yo me propongo pelear título mundial lo más rápido posible, si se puede este año”, dijo el vallenato a BDC.

En su tiempo de inactividad, el púgil vallenato se dedicó a la agricultura, principal actividad económica de Pueblo Bello, Cesar. Además, compró un automóvil de segunda en el que hacía carreras y algunas veces viajaba a La Guajira para ayudar a su papá en las labores del comercio informal. Ese fue su mundo, pero jamás descartó volver a ponerse los guantes en un deporte del que asegura lo lleva en la sangre.

Por Nibaldo Bustamante/BDC-EL PILÓN