Martín Elías decoró su carro con imagen de Silvestre Dangond

Así luce la camioneta de Martín Elías, apoyando a su colega Silvestre Dangond.

Haciendo un llamado a la unión y dejar de un lado los choques entre la música vallenata, el cantante Martín Elías Díaz decidió decorar su camioneta personal con la imagen de Silvestre Dangond y el título de su próximo álbum musical, Gente valiente.

“El vallenato es uno solo, aquí tienes mi apoyo hermano, esperando con ansias tú CD. Ya mi carro está modo Silvestre Dangond y Gente valiente”, fue lo que escribió el hijo de Diomedes Díaz la tarde de ayer en su cuenta de Instragram.

En solo 25 minutos, la publicación de ‘El terremoto’ alcanzó más de 15.000 me gustas y 400 comentarios. Silvestre respondió con otra foto desde su cuenta y escribió: “Esta zamba está es bonita Martín Elías Díaz, te dejaste ganar Rolando Ochoa. ¡La empapeló primero que tú!”, afirmó el intérprete de ‘Ya no me duele más’.

Silvestre y Martín compartieron charla el pasado 29 de diciembre, cuando viajaron juntos desde Bogotá hasta Valledupar, lo que no sabía Dangond era de la sorpresa hecha por Díaz.

Martín Elías hace acompañamiento a la expectativa que tiene montada Silvestre para la presentación de su nuevo disco de estudio, que será lanzado el 3 de febrero en Colombia y otros países de Latinoamérica, mientras que en Valledupar se realizará un evento llamado la ‘Gran Parada Silvestrista’, que incluye un disc-jockey mezclando en vivo, 10 picós con pantallas led, 12 puntos de hidratación, siete puntos de control y acceso, 70 personas en logística, agentes de la Policía Nacional, entre otras sorpresas.

El espectáculo será el sábado 4 de febrero desde la glorieta de la Pilonera Mayor, donde se tiene planificado que Silvestre recorra hasta el puente del balneario Hurtado donde compartirá con sus seguidores.

En el nuevo CD de Dangond vendrán 12 canciones y trae canciones de: Omar Geles, Wilfran Castillo, Julio Oñate Martínez, Jhon Mindiola y cinco de la autoría de Silvestre Dangond, entre otros.

“El vallenato es uno solo, aquí tienes mi apoyo hermano, esperando con ansias tú CD. Ya mi carro está modo Silvestre Dangond y ‘Gente valiente’”: Martín Elías.

Por Carlos Mario Jiménez

Carlos.jimenez@elpilon.com.co