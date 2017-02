Martín Arzuaga llegó al Valledupar FC

Joaquín Ramírez/EL PILÓN Martín Arzuaga fue presentado ayer como nuevo jugador del Valledupar Fútbol Club.

Lo que semanas atrás era un rumor entre la afición y la prensa local, se convirtió ayer en una realidad. ‘El Toro’ de Becerril, Martín Arzuaga fue presentado como nuevo jugador del Valledupar Fútbol Club.

Una vinculación de jerarquía y cartel. Quizás la incorporación más importante en los últimos años en la institución ‘verdiblanca’; su nombre y sus goles seguramente atraerá afición al ‘Armando Maestre Pavajeau’.

La presentación de Arzuaga se realizó en medio del lanzamiento del nuevo uniforme del Valledupar y de los patrocinadores que este año apoyarán al equipo de David Pinillos, como Mayales Plaza, Drummond, Colpatria, MS Construcciones y Saeta.

La llegada de Arzuaga fortalecerá el ataque vallenato, al lado de los también experimentados Armando Carrillo, Javier Araújo, Norvey Orozco y Óscar Santos. Sin duda un circuito goleador que genera expectativa entre la afición.

A su llegada a Valledupar, Arzuaga dijo que “estoy muy contento por llegar a mi tierra y defenderla a capa y espada, esperen mucho trabajo de mí, ganas de salir de adelante a la par del grupo. Aún no estoy bien en lo futbolístico pero quiero estar rápido en mi nivel, ya me puse a disposición del cuerpo técnico, uno tiene que darle tiempo al tiempo, fue una negociación fácil, sabemos que el alcalde y los directivos hicieron un esfuerzo, conozco bien al profesor Pinillo porque fue quien me llevó a Junior”.

Aseguró que “yo no vengo a quitarle el puesto a nadie, vengo a trabajar al lado de un grupo de jugadores nuevos y otros de trayectoria como Araújo, Carrillo, Norvey, De la Hoz, aquí lo importante es que todos nos unamos para sacar adelante al equipo, uno tiene que enamorar a la afición porque la gente tiene que volver al estadio”.

“Sacrificio económico”

Entre tanto el presidente del Valledupar Fútbol Club, Antonio Larrazabal, reconoció que fue una negociación en la que hubo un sacrificio económico de la Alcaldía, de los directivos y del propio jugador, “armamos un equipo para pelear el ascenso, es un grupo competitivo”.

Arzuaga, de 35 años, es la sexta incorporación verdiblanca en 2017, después de Armando Carrillo, Javier Araújo, Javier Umaña, Kevin Sandoval y el arquero José Luis Bassa.

Como profesional El Toro de Becerril debutó en el 2001 en la camiseta del Junior de Barranquilla y tres años después celebró el título con los tiburones. En la final contra Atlético Nacional marcó uno de los goles decisivos.

De otro lado, el alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, reveló que este año el equipo recibirá 350 millones de pesos como aporte a las labores sociales y deportivas que adelanta el Club en diversos sectores de la capital del Cesar. “No las jugamos toda porque queremos ver lleno el estadio y que hagamos respetar nuestra localía, marcar muchos goles con esta nómina que hemos diseñado”, explicó el mandatario.

Recorrido de Arzuaga

Junior 2001-2005

Veracruz (México) 2006

Godoy Cruz (Argentina) 2007

Rosario Central (Argentina) 2007-2008

Junior 2008

San Martín (Perú) 2009

Juan Aurich (Perú) 2009

Junior 2010

Medellín 2010

Chicó 2011

José Gálvez (Perú) 2012

Uniautónoma 2013

América 2013

Junior 2014

Uniautónoma 2014

Jaguares 2015

Alianza Petrolera 2015

Real Cartagena 2016

