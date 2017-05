Mañana revive la historia musical de Los Morales

Los Morales, constará de 60 capítulos los cuales serán emitidos de lunes a viernes en las noches por el canal Caracol.

Desde mañana los colombianos tendrán la oportunidad de conocer la historia de una familia vallenata muestra de humildad, perseverancia y talento que le ha dejado al folclor de nuestra tierra uno de los hijos más queridos Kaleth Morales, quien se hizo grande pero partió de manera repentina dejando un legado imborrable en el género vallenato: la nueva ola.

La historia de Miguel, Kaleth, Kanner y Keiner, la Dinastía Morales fue adaptada a una serie de Caracol Televisión llamada ‘Los Morales, lo que se hereda se canta’, la cual saldrá al aire mañana lunes 22 de mayo.

El lanzamiento de esta producción se llevó a cabo la semana pasada en Barranquilla ante los medios de comunicación quienes pudieron apreciar, a través del primer capítulo algunas localidades donde se filmó y el ambiente que manejará la serie, que además estará llena de humor, drama, sarcasmo, pero también fantasía.

“Me identifico con la historia de Miguel, yo vengo de abajo y es por eso que interpretarlo no fue tan difícil. Representarlo cuando vendía pescado, arepas o cuando fue cocinero fue algo muy bonito, porque la gente va a ver a un personaje muy natural. Hubiese sido difícil creerle a una persona que no hubiera pasado por esas circunstancias”, manifestó Julio Meza quien interpretará a Miguel Morales, el padre de Kaleth.

“Cuando supe que tenía esta oportunidad le dije a Miguel: “oye, me toca hacer de ti para una producción de Caracol, él me dio la bendición y estaba encantado. Lo que me gusta es que puedo dar a conocer el personaje desde adentro, como ser humano y no solo como artista”, agregó Julio, quien además vio entrevistas y presentaciones en vivo de Miguel Morales para preparar el personaje.

Por su parte, Jerónimo Cantillo, responsable de interpretar a Kaleth Morales, indicó que es un honor para él, encarnar al rey de la nueva ola.

“Es un honor poder meterme en la piel de Kaleth, un artista que la gente amó mucho y que queremos que la gente siga recordando por la música que dejó. Sé que será difícil tratar de ser como era, pero se ha hecho el esfuerzo y considero que su imagen no será deteriorada, por el contrario, será exaltada, como se él se merece”.